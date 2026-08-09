L’annuncio di Malagò: “Diana Bianchedi capo delegazione della Nazionale”

IPA65419662 - Milano, Teatro alla Scala Cerimonia Premio Impresa Lavoro e Premio Impresa Valore Della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in foto: Diana Bianchedi Vice Presidente Coni

La due volte campionessa olimpica nel fioretto e vice presidente vicario del Coni, Diana Bianchedi sarà la capo delegazione della Nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha rivelato il presidente Figc, Giovanni Malagò, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. “Una scelta che risponde a un’esigenza o, meglio, richiesta degli appassionati, della gente, degli italiani: il calcio non deve essere più percepito come una realtà a parte, Diana (Bianchedi, ndr) gode di prestigio e credibilità internazionale, bicampionessa olimpica, un curriculum fatto di studi e specializzazioni, laurea in medicina, master sportivi e manageriali, ruolo apicale in Milano Cortina e vicepresidente vicaria del Coni…”, le parole di Malagò alla Gazzetta dello Sport.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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