SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin (Aprilia) conquista la pole position al Gran Premio d’Austria, quindicesima tappa del campionato del mondo di MotoGp, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo precede di 0″015 Marc Marquez che in sella alla Ducati chiude davanti a Pedro Acosta (Ktm), terzo a 0″071 da Martin. Apre la seconda fila Marco Bezzecchi (Aprilia), quarto a 0″249, che precede Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Alex Marquez (Ducati Gresini). Seguono Pecco Bagnaia (Ducati), Fabio Di Giannantonio (Ducati Vr46), Fabio Quartararo (Yamaha), Johann Zarco (Honda), Brad Binder (Ktm), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini).
GRIGLIA DI PARTENZA
1^ fila
1. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’27″917 alla velocità media di
178,04 km/h
2. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’27″932
3. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’27″988
2^ fila
4. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’28″166
5. Ai Ogura (Gia) Aprilia in 1’28″450
6. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’28″473
3^ fila
7. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’28″527
8. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’28″612
9. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’28″623
4^ fila
10. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’28″632
11. Brad Binder (Rsa) Ktm in 1’28″729
12. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’28″862
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).