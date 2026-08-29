MotoGp, Bezzecchi in pole ad Aragon davanti a Marc e Alex Marquez

ROMA (ITALPRESS) – Super pole position per Marco Bezzecchi nel Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il riminese fa segnare il record della pista e scende sotto il muro dell’1’45” fermando il cronometro a 1’44″962. Battuto “in casa sua” Marc Marquez (Ducati), che si ferma a 0″089 dalla pole position, secondo. Terzo Alex Marquez (Ducati Gresini), a 0″299 da Bezzecchi. In seconda fila ci sono Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia) e Pedro Acosta (Ktm). Seguono, nella top ten della griglia di partenza, Di Giannantonio (Ducati VR46), Bagnaia (Ducati), Zarco (Honda LCR) e Moreira (Honda LCR). A ruota Aldeguer (Ducati Gresini) e Morbidelli (Ducati VR46). Alle 15 è in programma la Sprint.
LA GRIGLIA DI PARTENZA
1^ fila
1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’44″962 alla velocità media
di 174,2 km/h
2. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’45″051
3. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’45″261
2^ fila
4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’45″375
5. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’45″436
6. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’45″555
3^ fila
7. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’45″615
8. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’45″671
9. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’45″783
4^ fila
10. Diogo Moreira (Bra) Honda in 1’45″802
11. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’45″892
12. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 1’45″919
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).