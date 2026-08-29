Us Open, tre italiani e Djokovic in campo nella giornata inaugurale

ROMA (ITALPRESS) – Tre gli italiani che scenderanno in campo domani, nella prima giornata di match dei tabelloni principali di singolare degli Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam della stagione. A New York, alle 17 italiane, Jasmine Paolini aprirà il programma sul Louis Armstrong contro la slovena Veronika Erjavec. Previsto, sempre nel singolo femminile anche l’esordio di Lucrezia Stefanini, promossa dalle qualificazioni, contro l’ucraina Dayana Yastremska: se entrambe (Paolini e Stefanini) dovessero vincere al debutto si affronterebbero poi in un derby tricolore con un posto al terzo turno in palio. Al maschile sarà in campo Federico Cinà, pure lui promosso dalle qualificazioni, nell’ultimo match sul campo 17, contro lo statunitense Alex Michelsen. Nella prima sessione serale sull’Arthur Ashe, infine, luci su Novak Djokovic, quattro volte vincitore degli Us Open, che inizierà il suo inseguimento verso il venticinquesimo titolo Slam nel primo confronto diretto con Mariano Navone. Chiuderà il programma, a ruota, il derby tra Venus Williams e Sofia Kenin.

FEDERER ENTRA STANOTTE NELLA HALL OF FAME, CERIMONIA-ESIBIZIONE A NEW YORK

Il grande giorno è arrivato. Il Re, anzi The King, Roger Federer, nella notte italiana fra oggi e domani, a New York, entrerà nella Hall of Fame del tennis. Lo svizzero, da inizio mese 45enne, sarà festeggiato con una cerimonia-esibizione al Flushing Meadows Park, nel contesto degli Us Open. Sul centrale dell’impianto della Grande Mela Federer “sfiderà” prima in singolare Andy Roddick, poi in doppio, in coppia con John McEnroe, lo stesso Roddick e Andre Agassi. “Dopo il mio ritiro si è parlato molto della mia personalità, di quello che ho portato al tennis nel suo complesso. Quando giocavo pensavo che tutto riguardasse il momento: i dritti e i rovesci, le palle break salvate, le vittorie e tutto il resto. Ma alla fine questo diventa un po’ meno importante: conta per cosa sei ricordato, come ti comportavi negli spogliatoi o nei corridoi, magari con i media, con i direttori dei tornei e con i raccattapalle“, ha detto, in conferenza stampa, l’ex tennista elvetico.

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