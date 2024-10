BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Per la dodicesima volta in

stagione, il colombiano David Alonso (CFMOTO) trionfa in Moto3. Il neocampione del mondo ha vinto anche il Gran Premio di Thailandia, in scena sul circuito di Chang, precedendo al traguardo Luca Lunetta (Honda), al secondo posto, e l’olandese Collin Veijer (Husqvarna), al terzo. Segue Ivan Ortola (Ktm), quarto al traguardo: chiude quinto, invece, il giapponese Taiyo Furusato (Honda). Nell’ordine, completano la top ten David Munoz, Joel Kelso, Scott Ogden, Stefano Nepa e Tatsuki Suzuki. Tredicesima posizione per Riccardo Rossi: solo quattordicesimo, invece, Filippo Farioli.

