Mostre, Mulè celebra a New York l’Angelo di Marck Art

Mostre, Mulè celebra a New York l’Angelo di Marck Art

NEW YORK (ITALPRESS) - E' stata inaugurata all'Istituto Italiano di Cultura di New York la mostra "The Angel" di Marck Art, al secolo Marco Urso, pittore siciliano originario di Favara. Tra i presenti, anche il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. mgg/gsl (Video di Stefano Vaccara)