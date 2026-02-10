Mosaner e Constantini “Un bronzo voluto e sofferto”

CORTINA (ITALPRESS) - "E' stata una medaglia sofferta". Amos Mosaner, a Casa Italia a Cortina, commenta così la conquista del bronzo olimpico nel doppio misto di curling assieme a Stefania Constantini. "Siamo rimasti uniti nei momenti cruciali, sono quasi più contento di questo bronzo che dell'oro di Pechino, è venuto fuori il meglio di noi stessi", aggiunge. "La medaglia di Pechino è arrivata dopo una settimana strepitosa - dice dal canto suo Stefania Constantini - Era importante lavorare in questo quadriennio per riconfermarsi, abbiamo cercato di fare del nostro meglio e siamo orgogliosi". glb/mca3