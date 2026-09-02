ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo solidali con la Germania per ciò che è accaduto” a Lipsia. “Ci sono una serie di attacchi da parte russa, attacchi da guerra ibrida, non una guerra combattuta con le armi, ma questo è inaccettabile”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Wicklow, in Irlanda, dove si trova per la riunione informale dei ministri degli Esteri della Ue. “Non escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell’Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi cercando di condizionare con questa attività di guerra ibrida la volontà popolare e questo sarebbe veramente inaccettabile”.

“Noi non siamo in guerra con la Federazione Russa – aggiunge Tajani – pero’ respingiamo gli attacchi politici. Anche il tentativo che e’ emerso anche durante il referendum in Spagna sulla questione della Catalogna, c’e’ stata sempre un’azione russa per cercare, attraverso fake news e immagini non rispondenti alla verita’, di condizionare la volonta’ dei cittadini. Questo non e’ escluso che possa ripetersi, non e’ escluso che usino tutti gli strumenti per indebolire la posizione dell’Unione europea”, ha aggiunto.

“Il Financial Times può scrivere quello che vuole. Bisogna sempre poi provare quello che si dice. Mi auguro che questo sia assolutamente falso”, così rispondendo a una domanda a proposito dell’articolo che definisce Roberto Vannacci “cavallo di Troia della Russia”.

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