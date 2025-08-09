Morto a 82 anni Ludovico Peregrini, il “Signor No” di Rischiatutto

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 82 anni, Ludovico Peregrini, lo storico “Signor No” di Rischiatutto. Su X il ricordo di Fabio Fazio: “Questa è davvero una bruttissima notizia. Ludovico è stato un amico caro e con lui era nata una sintonia speciale. Mancheranno la sua eleganza e la sua signorilità, la sua cultura, i suoi aneddoti e soprattutto mi mancherà lui”.

Nato a Como, dopo la laurea in lettere viene indirizzato da un suo amico già assunto in Rai a proporsi come autore televisivo. Entra così nella redazione del programma Settevoci. Conobbe il conduttore Mike Bongiorno, che lo chiama a collaborare alla realizzazione del telequiz Rischiatutto. Ha così inizio un sodalizio di oltre quarant’anni, che vede Peregrini affiancare Mike in veste di autore televisivo e anche come giudice responsabile di gara, in particolare da quando l’Ordine dei Notai vieta agli iscritti all’albo le apparizioni televisive. Per la precisione e il rigore con cui applica il regolamento (opponendo sistematici rifiuti alle richieste di deroga che il conduttore gli formula, il che dà luogo a siparietti) gli viene attribuito il soprannome di “signor No”.

Peregrini è autore di molte trasmissioni televisive, i quiz di Mike per la Rai Rischiatutto, Scommettiamo? e Flash; quelli nel gruppo Fininvest: I sogni nel cassetto, Bis (e la sua versione speciale per VIP, Superbis), Superflash, Pentatlon, Telemike (nel quale era l’interprete della sigla), La ruota della fortuna, Tutti x uno, Telemania, le due edizioni di Allegria! e di Tutti in allegria; insieme a Davide Tortorella ha collaborato a programmi tra i quali: Bravo Bravissimo, Genius e Il migliore.

Collabora anche con Gerry Scotti in Vinca il migliore, Il Quizzone e Chi vuol essere milionario? e per Mike Bongiorno firma il Festival di Sanremo 1997. Negli ultimi anni Peregrini è ritornato in voce nel quiz Genius nel 2003 e dal 2004 al 2006, dopo la chiusura de La ruota della fortuna. Sempre nello stesso anno Peregrini e Scotti firmano una nuova edizione del quiz Chi vuol essere milionario? sempre su Canale 5. Nel 2006 e 2007 è tra gli autori dell’ultimo gioco a quiz di Mike Il migliore. Nel 2016 riprende l’attività televisiva, collaborando con Fabio Fazio al remake del telequiz Rischiatutto, partecipando sia alle fasi di selezione dei concorrenti, sia da protagonista nel cast del programma.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).