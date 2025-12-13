Morto a 60 anni l’attore Peter Greene

USA. Peter Greene in a scene from the (C)Miramax film: Pulp Fiction (1994). Plot: The lives of two mob hitmen, a boxer, a gangster and his wife, and a pair of diner bandits intertwine in four tales of violence and redemption. Director: Quentin Tarantino Ref: LMK110-J6958-180321 Supplied by LMKMEDIA. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets. [email protected]

ROMA (ITALPRESS) – È morto l’attore statunitense Peter Greene. Noto per aver interpretato cattivi e criminali, è morto nel suo appartamento nel Lower East Side a New York. Lo ha confermato il suo manager. Aveva 60 anni. Greene ha interpretato il ruolo di Zed, un sadico stupratore nel film di Quentin Tarantino del 1994 “Pulp Fiction”, ed era anche noto per il ruolo del cattivo Dorian nel film di Jim Carrey “The Mask”, sempre nel 1994.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

