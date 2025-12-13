Morto a 60 anni l’attore Peter Greene

ROMA (ITALPRESS) – È morto l’attore statunitense Peter Greene. Noto per aver interpretato cattivi e criminali, è morto nel suo appartamento nel Lower East Side a New York. Lo ha confermato il suo manager. Aveva 60 anni. Greene ha interpretato il ruolo di Zed, un sadico stupratore nel film di Quentin Tarantino del 1994 “Pulp Fiction”, ed era anche noto per il ruolo del cattivo Dorian nel film di Jim Carrey “The Mask”, sempre nel 1994.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).