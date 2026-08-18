Morta Paola Reichenbach, direttrice di ricerca del CNR-IRPI

ROMA (ITALPRESS) – “Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Paola Reichenbach, direttrice di ricerca del CNR-IRPI e componente del Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR)”. Lo affermano, in una nota, il Presidente del CNVR e segretario generale del Ministero dell’Università e della Ricerca Manco Mancini e il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Andrea Lenzi. “La sua attività scientifica e il suo impegno – proseguono – hanno rappresentato un contributo significativo e continuativo al CNR e alla comunità della ricerca italiana e del mondo delle istituzioni. Nel suo ruolo presso il CNVR ha inoltre offerto, con competenza, rigore, generosità e sensibilità, un prezioso apporto alle attività di valutazione del Comitato. Alla professionalità e all’autorevolezza scientifica – continuano – si univano qualità umane particolarmente apprezzate: discrezione, gentilezza e attenzione, sempre accompagnate da rigore ed una profonda dedizione e saggezza nel proprio lavoro”.

Mancini e Lenzi ricordano Reichenbach come una collega “sempre presente, sempre attenta. Una scienziata che ha servito per lungo tempo anche le istituzioni con l’obiettivo di rafforzare la qualità della ricerca. Di lei resteranno un’eredità importante nel campo della sua attività scientifica e della valutazione della ricerca scientifica, con la consapevolezza di avere avuto la fortuna di incontrarla anche come persona. Alla famiglia e alle persone care, ai colleghi e alle colleghe del CNR-IRPI, del CNVR e a quanti hanno avuto l’opportunità di condividere con Paola il percorso professionale e umano – concludono -, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra sincera vicinanza”.

BERNINI “CORDOGLIO PER SCOMPARASA REICHENBACH”

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Paola Reichenbach, direttrice di ricerca del Cnr-Irpi e componente del Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca. Reichenbach è stata per oltre trent’anni una delle figure di riferimento, in Italia e nel mondo, negli studi sui movimenti franosi. Nel 2021 è stata la prima donna a ricevere la Varnes Medal, massimo riconoscimento internazionale in questo ambito. Al rigore scientifico univa un impegno costante nelle attività di valutazione della ricerca, offrendo alle nostre istituzioni un contributo di competenza e serietà che ha lasciato un segno nella comunità accademica italiana. Alla famiglia, al Cnr e a tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco, la mia commossa vicinanza”. Così, in una nota, il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini.

– Foto Consiglio Nazionale delle Ricerche –

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