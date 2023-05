BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ morta Miriam Ridolfi. Fu l’assessore che per prima coordinò i soccorsi dopo la strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

“Con la morte di Miriam Ridolfi Bologna, e tutta l’Emilia-Romagna, perdono una grande testimone dell’impegno civile e della solidarietà. L’Assemblea legislativa è da sempre vicina ai famigliari delle vittime della strage alla Stazione del 2 agosto 1980 e a tutti coloro che lottano per la verità: ne sostiene le attività e ne condivide i valori. Così è con grande dolore che ho appreso della morte di Miriam Ridolfi, donna capace e coraggiosa che ha dedicato la sua vita a tramandare alle nuove generazioni i valori della democrazia. La sua umanità ci ha insegnato cosa vuol dire essere cittadini, essere donne e uomini che credono nelle istituzioni, nella vita civile e nell’impegno per rendere migliore la nostra società partendo dai giovani e dai suoi amati studenti”. Così la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti ricorda Miriam Ridolfi, scomparsa oggi, e che da giovane assessore coordinò i soccorsi dopo la strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

– foto: ufficio stampa Consiglio Emilia Romagna

