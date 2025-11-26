Morta la nonna del presidente eletto Alberto Stefani “Il destino ha scelto così”

VENEZIA (ITALPRESS) – È morta la nonna di Alberto Stefani, il presidente eletto del Veneto. La signora Paola era stata male la sera di domenica, mentre erano in corso le elezioni. “Il destino ha scelto così, un po’ all’improvviso, proprio in una delle notti più importanti della mia vita – ha scritto sui social Stefani -. Oggi che le ultime speranze sono finite, voglio ringraziarti per avermi trasmesso tanto, per avermi cresciuto insegnandomi la bellezza della bontà d’animo, dell’umiltà, della semplicità, della concretezza. Avrei voluto vivere almeno un’ora di questi giorni con te e farò fatica a capacitarmi di questo. Ma so che mi accompagnerai in questo nuovo viaggio, così come hai voluto accompagnarmi con il tuo voto ed il tuo sorriso poco prima di non vederci più”.

ZAIA “TI SONO VICINO, SO QUANTO L’HAI AMATA”

Il Presidente uscente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha rivolto un affettuoso messaggio di cordoglio ad Alberto Stefani, Presidente eletto, colpito dal lutto della morte della nonna. “So quanto hai amato questa donna – dice Zaia rivolgendosi direttamente a Stefani – e quanta parte ella ha avuto nella tua formazione e nella creazione di quei valori che ti hanno portato così in alto. La famiglia è ciò di più prezioso che ognuno di noi possa avere – prosegue – e il tuo legame affettivo con la nonna ha fatto anche da sfondo all’elaborazione dei tuoi passi programmatici per il futuro. Una cosa bella e carica di umanità – conclude Zaia – che testimonia il valore dell’uomo Alberto, oltre che del nuovo Presidente del Veneto”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).