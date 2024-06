VENEZIA (ITALPRESS) – Il concerto “Ennio Morricone – Marco Polo Soundtrack” previsto per sabato 29 giugno (ore 21) sarà riprogrammato al Teatro Malibran di Venezia. Lo spostamento da Piazza San Marco è dovuto a ragioni tecnico- organizzative legate alla tipologia di spettacolo che prevede anche la proiezione di filmati, pienamente fruibile nel contesto teatrale.

Lo spettacolo, che propone per la prima volta in esecuzione dal vivo la colonna sonora dello sceneggiato Marco Polo composta da Ennio Morricone, vede in scena oltre cento artisti dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e i Cantori Veneziani, con la direzione di Danilo Rossi, viola solista. Si tratta di un’occasione unica per ascoltare, da un’orchestra dal vivo, le intramontabili melodie del maestro Morricone su partiture originali, accompagnate dalle immagini di uno degli sceneggiati di maggior successo della Rai, con la regia di Giuliano Montaldo (1930-2023). Una produzione inedita, che abbraccia musica, cinema e storia, resa possibile dalla collaborazione con Rai, che ha messo a disposizione le immagini, e con la famiglia Morricone, che ha concesso le partiture originali.

“Ennio Morricone – Marco Polo Soundtrack” è una produzione Zen Production, realizzata in collaborazione con Veneto Jazz, su un progetto dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e con il patrocinio della Citta` di Venezia, del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Marco Polo e di Vela Spa. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova sede del concerto.

Gli ultimi biglietti per lo spettacolo saranno disponibili a breve nei circuiti Ticketone, Tickemaster e VeneziaUnica.

