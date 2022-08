Morgana “Tanti stranieri nei campionati, ne risente Nazionale”

"In Serie A gli stranieri sono il 68% del totale, è evidente che ciò determina una difficoltà di presenza e possibilità di impiego per i calciatori italiani, anche per quelli più talentuosi", le parole del presidente della Lnd Sicilia e membro del Consiglio direttivo della Lega Dilettanti. xd7/glb/gsl