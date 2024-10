Moretti “Orban deve capire che l’Europa non è un bancomat”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “Orban deve capire che l’Europa non è un bancomat, non può sfruttare i fondi europei violando costantemente lo stato di diritto”. Lo ha affermato l’eurodeputata del Partito democratico Alessandra Moretti in merito alla conferma da parte dell'Ungheria di non sostenere la modifica delle sanzioni Ue sui beni confiscati russi. xf4/sat/col