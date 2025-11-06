Moratti “Sulla proposta di un Patto per Milano nessuna collaborazione”

MILANO (ITALPRESS) - "Urbanistica significa dare una visione alla città, una visione che è fatta di famiglie, di artigiani, di commercianti che devono avere le licenze rapidamente, studenti che devono avere una casa. Quindi, significa parlare di persone. Milano ha sempre guidato i cambiamenti ma in questo momento sta vivendo invece un momento di grande incertezza, procedure lente, tutto bloccato, 150 cantieri fermi, 4500 famiglie che aspettano di avere una casa, 12 miliardi di euro di investimenti fermi". Lo ha sottolineato la presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti, a margine dell'evento "Milano: trasparenza e visione urbanistica", organizzata dal partito. Per questo motivo, "Forza Italia - dopo aver proposto un Patto per Milano, quindi cercando una collaborazione istituzionale che per il momento non è arrivata - ha proposto un commissario ad acta" per sbloccare l'urbanistica milanese. "E' un inizio naturalmente, è un primo passo per cercare di sbloccare i cantieri sospesi dando alle famiglie certezze - ha sottolineato poi Moratti - . Milano ha bisogno di certezze, Milano è sempre stata una città capace di avere un equilibrio tra sostenibilità e crescita, tra sviluppo e inclusione, deve continuare a poter essere un motore d'Italia". xm4/pc/mca3