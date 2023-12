NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo aver scontato la squalifica per 25 gare, è tornato Ja Morant, più che mai protagonista. La stella dei Memphis Grizzlies ha trascinato i compagni nel successo esterno sui Pelicans. Allo Smoothie King Center di New Orleans la squadra allenata da Taylor Jenkins si è imposta per 115-113 con 34 punti della sua stella, autore anche del canestro decisivo. “Inutili”, invece, i 34 punti a referto per i Pelicans di Brandon Ingram.

Vittoria all’overtime, poi, per i Golden State Warriors, che hanno piegato i Boston Celtics per 132-126, dopo il 121 pari dei tempi regolamentari. A brillare, al Chase Center di San Francisco, è stato il solito Steph Curry. Per il capitano dei Warriors 33 punti a tabellino.

Vittoria con quota 132 anche per i Milwaukee Bucks, al quinto successo di fila, che hanno battuto i San Antonio Spurs, fermi a 119 punti e costretti a fare a meno di Victor Wembanyama per un problema alla caviglia. A referto 40 punti per Damian Lillard, trascinatore dei Bucks.

Nell’ultima gara giocata nella notte italiana, infine, quota 40 anche per Kevin Duran, che però non è riuscito a risollevare i “suoi” Phoenix Suns, sconfitti dai Portland Trail Blazers per 109-104.

