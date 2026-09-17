Moore “Letteratura italiana parte della conversazione europea”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La letteratura italiana deve “essere parte della conversazione” europea e rinunciare alla tentazione di circoscriversi alla sola Italia. Lo ha dichiarato il traduttore Michael Moore, intervistato dall’agenzia Italpress in occasione della conferenza “Out of Italy – Recent Trends in Italian Literature and the Publication and Promotion of Italian Authors in the United States”, organizzata dall’Istituto italiano di cultura a New York. xo9/lcr/mrv (Riprese video e intervista di Stefano Vaccara)