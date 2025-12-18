Monti “Ok lavori al porto Palermo, correre per definire interfaccia con città”

PALERMO (ITALPRESS) - "Ogni volta che vengo qui per me è un momento di gioia incredibile". Così Pasqualino Monti, amministratore delegato del Gruppo Enav, a margine dell'incontro "Noi, il Mediterraneo", al Marina Convention Center, a Palermo. "Come ho trovato lo stato di avanzamento dei lavori? Bene. Siamo un po' in ritardo, forse sull'opera sulla quale io sono commissario, che è quella sull'interfaccia. Abbiamo avuto problemi con l'acciaio, sapete che è un tema nazionale, è un tema internazionale, però adesso abbiamo tutti i materiali a terra, si tratta soltanto di correre per definire l'opera, per finirla. Siamo molto fiduciosi che possa avvenire, spero, prima dell'estate. Poi sul bacino si lavora H24, lì siamo perfettamente nei termini, anzi siamo fiduciosi del fatto che fra tre anni ci sarà un bacino collaudato nel quale, come da impegno, le compagnie da crociera potranno costruire meravigliose navi". xd6/vbo/mca3