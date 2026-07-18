Monti “Le fonti rinnovabili rappresentano una soluzione per decarbonizzare il sistema elettrico e ridurre la dipendenza energetica del Paese”

MARATEA (ITALPRESS) – “Nel breve e medio termine le fonti rinnovabili rappresentano una delle soluzioni per decarbonizzare il sistema elettrico e ridurre la dipendenza energetica del nostro Paese. Grazie alla loro maturità tecnologica e alla competitività economica, le rinnovabili contribuiscono ad abbassare il prezzo dell’energia e a ridurne la volatilità. Sul lungo termine, sebbene eolico e solare si confermino pilastri fondamentali della transizione energetica, per garantire un sistema sicuro e sostenibile anche dal punto di vista economico, sarà necessario affiancare alle fonti rinnovabili una quota limitata di generazione programmabile a basse emissioni, in grado di assicurare flessibilità e continuità del servizio anche in uno scenario a zero emissioni”. Lo ha detto Pasqualino Monti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, durante l’evento “La Ripartenza”, a Maratea.

“In questi primi due mesi alla guida di Terna ho avuto la conferma di quanto l’azienda rappresenti un’eccellenza del Paese. Ogni giorno garantiamo un servizio essenziale per cittadini e imprese, garantendo sicurezza, affidabilità ed efficienza del servizio di trasmissione dell’energia dai luoghi di produzione ai principali centri di consumo, nonché il costante equilibrio tra domanda e offerta. Questo ci rende un partner istituzionale del Paese: collaboriamo con Governo, Autorità, enti territoriali e istituzioni europee per rafforzare la sicurezza energetica, sostenere la competitività e accompagnare la transizione energetica e digitale dell’Italia – ha aggiunto Monti – Ogni investimento di Terna è sottoposto a una rigorosa analisi costi-benefici validata da ARERA e verificata da consulenti indipendenti. Stiamo realizzando infrastrutture strategiche come il Tyrrhenian Link e l’Adriatic Link: sono opere fondamentali per aumentare la capacità di trasporto dell’energia, rafforzare la resilienza del sistema e consentire una sempre maggiore integrazione delle fonti rinnovabili”

-Foto ufficio stampa Terna-

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