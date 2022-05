ROMA (ITALPRESS) – “E’ la seconda edizione di una bellissima iniziativa, una festa dello sport per tutti, non solo per atleti d’èlite”. C’è soddisfazione nelle dichiarazioni di Monsignor Melchor Sanchez, presente alla manifestazione We Run Together, meeting di atletica leggera ospitato dal Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano. “Lo sport per tutti trova il suo simbolo nella staffetta, in cui è molto significativa la consegna del testimone tra compagni – ha aggiunto Melchor Sanchez a margine dell’evento organizzato dalle Fiamme Gialle in collaborazione con Athletica Vaticana e Fidal Lazio – Qui possono correre tutti: atleti amatoriali, persone con disabilità e tanti altri. Corro anch’io tra gli amatoriali, perchè sono tra quelli che si divertono. Lo sport è divertimento”.

– foto spf/Italpress –

(ITALPRESS).