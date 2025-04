ROMA (ITALPRESS) – Il Tg2 del direttore Antonio Preziosi continua a proporre novità. Questa volta, la sfida riguarda Tg2 Post, l’approfondimento che arriva subito dopo il telegiornale della sera. La novità si chiama Monica Giandotti, una delle giornaliste e conduttrici più apprezzate tra le testate Rai, già abituata a sfide importanti come Unomattina, Agorà e Linea notte. Inizia giovanissima a coltivare la passione per il giornalismo, muove i primi passi mentre continua gli studi. Esperta in diritto europeo, si occupa di attualità politica, internazionale e temi sociali. Da lunedì arriva al Tg2 Post: venti minuti, ogni sera, per raccontare e analizzare l’attualità, dalle crisi internazionali alla politica italiana, dalla cronaca ai grandi eventi di questo 2025. Riserbo assoluto sulle novità della trasmissione ma c’è da aspettarsi che con Monica Giandotti ci saranno ospiti, esperti, analisti pronti a raccontare e a decodificare e approfondire le notizie quotidiane con lo sguardo sempre rivolto al pubblico.

Dopo, Tg2 Italia Europa, novità del mattino premiata dagli ascolti, la direzione targata Preziosi lancia un nuovo Tg2 post per sviluppare una fascia oraria molto ambita, destinata a competere con Lilli Gruber a La 7 e gli approfondimenti Mediaset. Occhi puntati sul tg2 a partire dal 14 aprile ore 21 Rai 2.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

