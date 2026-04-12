Mongolia interna, l’energia verde sostiene la crescita industriale

Nella Mongolia Interna cinese, l'energia rinnovabile non è più soltanto un sostituto o una fonte di riserva rispetto alle fonti energetiche tradizionali. Dal sostegno alla modernizzazione delle industrie tradizionali fino all'alimentazione della potenza di calcolo per l'Ia, l'energia verde sta trainando la crescita delle industrie emergenti e di quelle del futuro. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca2 (Fonte video: Xinhua)