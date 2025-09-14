Mondiali volley maschili, l’Italia non sbaglia al debutto: Algeria battuta 3-0

MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – Debutto senza patemi per l’Italvolley maschile ai Mondiali nelle Filippine. Sul parquet dello Smart Arena Coliseum di Quezon City, gli azzurri del ct De Giorgi, campioni in carica, hanno superato l‘Algeria per 3-0 (25-13, 25-22, 25-17) nella prima giornata della Pool F.
Martedì 16 (ore 15.30 italiane) secondo impegno per Giannelli e compagni contro il Belgio, che all’esordio si è imposto sull’Ucraina per 3-0 (25-16, 25-17, 25-22). Passano agli ottavi le prime due del girone.
