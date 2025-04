Mondiali U17, Leonardo Reale medaglia di bronzo nella sciabola

WUXI (CINA) (ITALPRESS) – Luccica di bronzo la sciabola di Leonardo Reale. Porta la sua firma la seconda medaglia per l’Italia, in altrettante giornate di gare, al Mondiale Giovani e Cadetti “Wuxi 2025“.

Lo sciabolatore del Frascati Scherma ha conquistato il terzo gradino del podio nella competizione individuale Under 17: giovanissimo eppure già “veterano” su pedane così importanti, Reale in Cina ha conquistato la sua prima medaglia iridata, che aveva solo sfiorato nei due Mondiali giovanili a cui aveva partecipato a Plovdiv nel 2023 e a Riyad lo scorso anno.

Un bronzo prezioso, inseguito, voluto, meritato. Eppure la marcia verso il podio di Reale era cominciata in salita. Due sconfitte (e quattro vittorie) nella fase a gironi lo avevano infatti costretto a partire da numero 27 del tabellone di eliminazione diretta, e quell’inizio non esaltante s’è rivelato uno stimolo in più. Il 15-9 sul bulgaro Atanasov nel turno da 64 è servito a rompere il ghiaccio. Poi è arrivato il derby azzurrino contro Andrea Tribuno, chiuso con lo stesso punteggio del match precedente (15-9) e in cui si è preso la rivincita dell’Europeo di Antalya, dove era stato invece il suo compagno di Nazionale a vincere e ad andare a medaglia.

Sicuro di sé e deciso a non fermarsi, Reale ha dominato il coreano Lee (15-5) negli ottavi e ha messo l’ipoteca sulla zona podio superando per 15-12 il tedesco Maklakov, prima di prendersi l’abbraccio dei fratelli Edoardo e Valerio che lo hanno incitato dalle tribune e di tutta la delegazione italiana guidata da Valentina Vezzali. In semifinale, contro lo statunitense Paturzo Gonzalez, all’azzurro sono mancate solo le ultime stoccate, quelle che hanno permesso al suo avversario, dopo un assalto sul filo dell’equilibrio, di vincere con il risultato di 15-11. Ma il terzo posto di Reale è medaglia di valore, e arricchisce il bottino azzurrino della sciabola dopo l’oro di Cosimo Bertini ieri tra gli Under 20.

Nella gara maschile vinta da Paturzo Gonzalez, laureatosi campione del mondo tra i Cadetti, si è piazzato 16° Christian Avaltroni che, dopo un girone non esaltante, aveva trovato fiducia e stoccate battendo uno dopo l’altro l’olandese Kruit (15-5), l’ucraino Zahrebelniy (15-13) e il greco Grollios (15-12), prima della sconfitta negli ottavi contro il rumeno Ene (15-12). Un turno e una posizione più indietro (17° classificato) si è fermato Andrea Tribuno, sesta testa di serie del tabellone dopo un ottimo avvio nei gironi.

Stop agli ottavi di finale per le azzurrine nella prova di sciabola femminile Under 17 con l’11° posto di Vittoria Fusetti e il 15° di Francesca Romana Lentini. Ha chiuso infine 22^ Vittoria Mocci.

Domani la terza giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti “Wuxi 2025” chiuderà il programma della sciabola con le due gare a squadre Under 20. Tante ambizioni per l’Italia guidata in Cina dal ct Andrea Aquili, insieme ai referenti della categoria Giovani Sorin Radoi e Gigi Miracco e al maestro Gianluca Filippi. In pedana il quartetto maschile composto da Cosimo Bertini e dai tre fratelli Edoardo, Valerio e Leonardo Reale. Debutto per i ragazzi nel tabellone da 32 contro la vincente di Filippine-Belgio. Nella prova femminile, invece, il team azzurrino si schiererà con Mariella Viale, Gaia Karola Carafa, Elisabetta Borrelli e Vittoria Mocci. Le sciabolatrici italiane esordiranno sempre nei 16esimi affrontando l’Australia.

