ROMA (ITALPRESS) – Ci siamo. Il momento clou della stagione dei piccoli attrezzi è dietro l’angolo. Mancano meno di 48 ore. Dopo una caldissima estate di allenamento e passione, gli studi matti e disperatissimi sono all’esame conclusivo. La Fiera valenciana si apre alle 134 componenti delle 24 squadre iscritte in gara e alle 88 individualiste (massimo tre per Paese) che da mercoledì 23 agosto si sfideranno sulla pedana mondiale. La precedente edizione nel 2022 fu dolce e amara per i colori azzurri, con i trionfi di Sofia Raffaeli e nel team ranking, che ci vede tuttora come la scuola ritmica di riferimento nel mondo, e la delusione per il pass olimpico mancato dalla Maurelli e compagne, partite come favorite, anche per la squalifica di Russia e Bielorussia (confermata pure in Spagna) e giunte soltanto quarte nell’all around bulgaro. A gioire furono le padrone di casa, Israele e il team iberico, che quindi, a Valencia, non dovranno preoccuparsi della qualifica per Parigi. Alle Olimpiadi 2024 ne andranno altre cinque, le migliori, escluse le tre già ammesse, scelte nel completo di venerdì 25 agosto. L’Italia di Emanuela Maccarani si presenterà con le due routine che abbiamo ammirato nella World Cup di Milano, un mese fa: i cinque cerchi montati su They don’t care about us di Michael Jackson e i tre nastri e le due palle al ritmo del mashup tra “Mercy in Darkness” e “Strength of a Thousand Men”, due tracce dell’album Archangel dei Two Steps From Hell. Le Farfalle saranno chiamate per ultime nel gruppo B, sempre dopo l’Azerbaijan, e cominceranno con il misto. I giorni caldissimi passati al Pala Golfo di Follonica in raduno estivo si sono conclusi con l’abbraccio dei fan (saranno in moltissimi al seguito nella cittadina spagnola), sabato sera, a Desio, nell’ultimo allenamento a porte aperte, alla vigilia della partenza di ieri. E se nel concorso generale l’obiettivo olimpico viene prima del podio, anche se le due cose possono benissimo convivere, domenica 27 nelle le finali di specialità, il sestetto azzurro punta a difendere l’oro di Sofia nei cinque cerchi e a migliorare, se possibile, l’argento a nastri e palle. Novità in formazione, rispetto alla rassegna dello scorso anno, l’ingresso ormai consolidato dell’agente di polizia Alessia Russo al posto di Martina Santandrea, una delle top five dell’Aeronautica Militare, bronzo a Tokyo 2021, ritiratasi recentemente dall’attività agonistica. Al padiglione 1 del Feria di avenida de les Fires andrà in scena anche la sfida tra le etoile individuali e la stella più luminosa è italiana, viene da Chiaravalle, è cresciuta a Fabriano alla corte di Julieta Cantaluppi e veste la divisa delle Fiamme Oro. La Raffaeli a Sofia scrisse una delle pagine indelebili della storia di questo sport, vincendo quattro ori e un bronzo. En plein sfiorato, a causa di un’incertezza alle clavette, e record polverizzati, eccetto quello di Samantha Ferrari, la terza piazza ad Atene nel 1991, solo eguagliata. Accanto al vulcano marchigiano, che ha già il pass olimpico in tasca, insieme alla tedesca Darja Verfolomeev e alla bulgara Stiliana Nikolova, con le quali divise il podio all around della 39^ rassegna FIG, ci sarà Milena Baldassarri, la migliore individualista italiana ai Giochi Giapponesi e, al momento, la migliore di sempre con il suo sesto posto a Tokyo. L’aviere di Ravenna, fabrianese di adozione, proverà a centrare la sua seconda Olimpiade rientrando in uno dei quattordici posti utili nella classifica generale al termine della due giorni dedicata alle specialità delle individualiste. Mercoledì sono in programma le qualifiche di cerchio e palla e alla sera le final eight per l’assegnazione delle medaglie. Stesso schema giovedì, con clavette e nastro, con l’aggiunta del verdetto Cio in base all’All Around che oltre a premiare le top 18 con la finale di sabato 26, manderà a Paris le prime 14 ginnaste, escluse Raffeli, Verfolomeev e Nikolova. Considerando che le tre, a rigore di logica dovrebbero tutte occupare posti di vertice in graduatoria, il bonus a cinque cerchi potrebbe arrivare fino alla diciassettesima piazza. Dalla somma poi degli otto risultati individuali con le due routine dell’Insieme scaturirà, la sera del 25 agosto, l’epilogo della Team Ranking Competition, il confronto tra nazioni che vede la FGI, attualmente, come la più brava in assoluto.

– Foto ufficio stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

