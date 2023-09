TERNI (ITALPRESS) – Ventiquattro schermidori italiani pronti all’assalto dei Campionati del Mondo Paralimpici Terni 2023. Dal 3 all’8 ottobre, sulle pedane allestite nel nuovissimo PalaTerni, struttura che verrà praticamente tenuta a battesimo dalla kermesse iridata, sarà nutrita e ambiziosa la pattuglia azzurra guidata dal Coordinatore del settore paralimpico della FIS, Dino Meglio, e dai Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola.

Nel dettaglio, risponderanno alla convocazione sette donne e otto uomini. Per le gare femminili le prescelte sono Bebe Vio Grandis (fioretto categoria B), Alessia Biagini (categoria B, fioretto e spada), Sofia Brunati (categoria A, spada e sciabola), Julia Markowska (categoria B, spada e sciabola), Andreea Mogos (categoria A, fioretto e sciabola), Rossana Pasquino (categoria B, spada e sciabola) e Loredana Trigilia (categoria A, fioretto e sciabola). Per le competizioni maschili, invece, i convocati sono Matteo Betti (categoria A, fioretto e spada), Marco Cima (categoria B, fioretto), Matteo Dei Rossi (categoria A, spada e sciabola), Edoardo Giordan (categoria A, spada e sciabola), Emanuele Lambertini (categoria A, fioretto e spada), Michele Massa (categoria B, fioretto e spada), Gianmarco Paolucci (categoria B, spada e sciabola) e Leonardo Rigo (categoria C, fioretto e spada). A loro si aggiungeranno i nove atleti italiani autorizzati. Nella categoria A femminile ci sarà Rebecca D’Agostino (fioretto e spada), per la categoria B parteciperanno alla gara di sciabola maschile anche Rigivan Ganeshamoorthy, Andrea Jacquier e Davide Costi, quest’ultimo impegnato pure nella spada insieme a Salvatore De Falco; infine nella categoria C iscritti Marcellino Gioia, Claudio Radicello e William Russo sia alle prove di spada che di fioretto, e Michele Venturi che gareggerà solo tra gli spadisti. A Terni, con il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, e il segretario generale Marco Cannella, a guidare la spedizione azzurra da Capo delegazione sarà il Consigliere federale Alberto Ancarani. Al fianco del coordinatore del settore Meglio e dei CT Ciari, Martinelli e Vanni, lavoreranno inoltre i tecnici Amedeo Giani (sciabola) e Antonio Iannaccone (spada), lo sparring Alessandro Paroli (fioretto), i preparatori atletici Michele Mariotti e Giuseppe Cerqua, il medico Gianvito Rapisarda, i fisioterapisti Christian Lorenzini e Giulia Talluri, l’armiere Stefano Formenti e Guya Standoli per la Segreteria FIS. I Campionati del Mondo Paralimpici Terni 2023 avranno un’importante copertura televisiva: RAI Sport, infatti, trasmetterà in diretta le fasi finali tutte le sei giornate di gare dalle ore 17 alle 19. A livello internazionale, invece, live streaming sul canale Youtube World Abilitysport. Due mesi dopo il successo di pubblico del Mondiale olimpico di Milano, dunque, la scherma in Italia torna sotto i riflettori mediatici per valorizzare ed esaltare stavolta la bellezza del suo movimento paralimpico.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

