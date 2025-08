SINGAPORE (ITALPRESS) – Benedetta Pilato (CC Aniene) bronzo nei 50 rana ai Mondiali di nuoto di Singapore. La 20enne pugliese tocca in 30″14 e precede di sette centesimi l’altra azzurra Anita Bottazzo (Fiamme Gialle-Imolanuoto), quarta. Oro alla lituana Ruta Meilutyte (29″55) davanti alla cinese Tang (30″03), argento.

“Sono contentissima. Il tempo è quello che è, ma era importante mettere la mano davanti. Riconfermarsi non è mai semplice e questa medaglia di bronzo vale tanto. Ho sempre raccontato le difficoltà, ma sono sempre qui a provarci”. Queste le parole, ai microfoni di Rai Sport, di Benedetta Pilato.

“Il tempo non è incredibile, ma sono molto contenta per come ho vissuto questa finale. Mi sono allenata molto e sono soddisfatta della mia stagione”, aggiunge, sempre a Rai Sport, Anita Bottazzo, giunta quarta.

LA STAFFETTA 4×100 MISTA MASCHILE CHIUDE QUARTA

L’Italia è quarta nella 4×100 misti uomini ai Mondiali di nuoto di Singapore. Thomas Ceccon (dorso), Nicolò Martinenghi (rana), Federico Burdisso (farfalla) e Carlos D’Ambrosio (stile libero) chiudono in 3’28″72 e mancano il bronzo degli Stati Uniti per soli 10 centesimi. Oro agli Atleti Neutrali con il record dei campionati e d’Europa di 3’26″93, argento alla Francia in 3’27″96.

“Sono in grande forma. Ho fatto una prima vasca più forte e ho migliorato il tempo che ho fatto nell’individuale nei 100 dorso. Dispiace per non essere riusciti a prendere la medaglia, ce la siamo giocata fino alla fine. Ho fatto un ottimo Mondiale”. Queste le parole, ai microfoni di Rai Sport, di Thomas Ceccon (Fiamme Oro) dopo il quarto posto nella staffetta 4×100 mista maschile ai Mondiali di nuoto di Singapore.

“C’è molto rammarico. Siamo contenti per averla portata ancora su tempi buoni. Sono abbastanza soddisfatto della mia prova, ho dato tutto quello che avevo”, aggiunge Nicolò Martinenghi (CC Aniene).

“Mi sento un po’ responsabile di questo quarto posto. Sono stato più lento di stamattina. Torneremo a casa e lavoreremo. Abbiamo del potenziale e questo è un anno di partenza verso Los Angeles”, ammette Federico Burdisso (Aurelia Nuoto).

“Sono riuscito a fare una prima vasca più forte. Ho provato a dare tutto per non farmi superare ma non ce l’ho fatta. Nel complesso è stata una bella staffetta”, chiude Carlos D’Ambrosio (Fiamme Gialle – Nuoto/Fondazione Bentegodi).

