PLOVDIV (BULGARIA) (ITALPRESS) – L’ottava giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti di Plovdiv, dedicata ancora alla spada con le competizioni individuali Under 17, non regala medaglie all’Italia. Si sono fermati infatti all’assalto per entrare tra i “top 8” Giulia Paulis, 14^ classificata nella prova femminile, e Cristiano Sena, 12esimo nella gara maschile. La spedizione azzurrina resta così a quota sette medaglie nella kermesse iridata in Bulgaria, bottino già importante ma che si proverà ad arricchire domani con gli ultimi due appuntamenti dedicati alle squadre di spadiste e spadisti Under 20.

Tra le ragazze, come detto, la migliore delle Cadette italiane della spada è stata Giulia Paulis. Protagonista di un buon girone, archiviato con cinque vittorie e una sola sconfitta, l’ariccina delle Fiamme Oro Roma – sorella di Lucrezia, sesta ieri tra le Under 20 – ha avuto accesso di diritto al tabellone da 64, dove ha sconfitto con un netto 15-3 la portacolori di Singapore, Chan. Nel turno da 32 atlete, bella prova di forza per superare l’israeliana Cohen con il punteggio di 15-11. Lo stop per Paulis è arrivato nell’assalto che metteva in palio un posto tra le migliori otto contro la canadese Xuan, che ha prevalso 15-14 al minuto supplementare, dopo tre frazioni avvincenti ed equilibrate. Out tra le 64 le altre due azzurrine in gara oggi, Federica Zogno e Mariachiara Testa. Per Zogno, dopo la vittoria nel match delle 128 contro la georgiana Kantaria per 15-12, è arrivata la sconfitta (15-9) con la bulgara Stefanova. Testa, che aveva battuto 15-14 la turca Cebe nella prima “diretta” di giornata, ha lottato fino alle ultime stoccate con la forte ucraina Maksymenko, cedendo però alla fine 15-13.

Rimpianti per Cristiano Sena, 12esimo. Il livornese delle Fiamme Oro, cinque vittorie e una sconfitta al girone, è entrato di diritto in scena tra i 64 dove ha superato per 15-14 lo spagnolo Molina Ceron. Schiacciante, poi, è stata l’affermazione su Chen, portacolori di Taipei, eliminato con il punteggio di 15-3. Nel match che valeva un posto tra i migliori otto al mondo, Sena ha combattuto punto a punto al cospetto di un altro rappresentante della Spagna, Rami Rozpide, arrivando sul 14 pari a giocarsi tutto all’ultima stoccata, che ha però premiato il suo avversario, negando al migliore dei Cadetti azzurrini di spada oggi in Bulgaria l’accesso ai quarti di finale. E’ stato fatale il tabellone da 32 invece a Leonardo Cortini, che era stato protagonista di un ottimo girone con sei vittorie in altrettanti assalti. Dopo aver sconfitto l’ungherese Balazs per 15-14 nel turno dei 64, il campione europeo di Tallinn ha ceduto 15-10 al francese Duchene.

Fuori nel tabellone da 64 Alessandro Simeone che, superato il turno da 128 con il successo per 15-13 sul ceco Waller, è stato sconfitto (15-7) dal tedesco Petersen.

Domani, nella nona e ultima giornata, gran finale con le gare a squadre di spada Under 20. Nella domenica di Pasqua sulle pedane bulgare l’Italia del ct Dario Chiadò si schiererà nella prova femminile con Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis e Vittoria Siletti. Nella competizione maschile, invece, il team azzurrino sarà formato da Fabrizio Cuomo, Simone Mencarelli, Marco Paganelli e Nicolò Del Contrasto.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

