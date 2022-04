DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Sono iniziati oggi i Campionati Mondiali Giovani e Cadetti di Dubai 2022 e la giornata inaugurale della kermesse iridata ha regalato all’Italia la prima medaglia: è l’argento di Pietro Torre nella sciabola maschile individuale Under 20. Dopo una prestazione di grandissimo spessore, il livornese delle Fiamme Oro si è arreso solo nel match per l’oro contro il tedesco Colin Heathcook, che si è imposto 15-10 laureandosi campione del mondo. Il titolo di “vice” lascia un pizzico di rammarico ma non offusca affatto una gara da incorniciare per lo sciabolatore del Circolo Fides. La cavalcata di Pietro Torre verso la “zona medaglie” era cominciata con 5 vittorie e una sola sconfitta nella fase a gironi, che gli erano valse il pass diretto per il tabellone da 64 dove per il toscano è stato subito derby italiano, vinto per 15-7 contro Lorenzo Ottaviani. Da lì in avanti, di forza, d’autorità, il livornese ha rifilato un 15-6 all’azero Huseynli e un 15-8 al francese Garrigue, entrando così tra i “top 8”. La certezza del podio, per Torre, è arrivata nel quarto di finale contro Wei Zuo Dan, portacolori di Singapore, sconfitto per 15-10 in un match sempre comandato dall’azzurrino. Stessa storia anche in semifinale, contro il coreano Heegeun Hwang: Torre ha preso fin dalle battute iniziali il comando dell’assalto, mettendo tra sè e l’asiatico un margine pian piano incrementato fino a chiudere 15-9.

In finale la sconfitta con Colin Heathcook, il più giovane dei due fratelli, che in semifinale aveva vinto il derby in famiglia contro il “maggiore” Antonio. Secondo gradino del podio dunque per Torre, che apre con un argento che luccica il Mondiale italiano a Dubai. “Resta un pò di amaro in bocca – ha dichiarato Pietro Torre al termine della gara – ma forse serve anche questo per andare avanti. Non posso che essere contento per questa medaglia d’argento. Ho cercato di godermela e di affrontare ogni assalto col sorriso e questo alla fine è servito”. Lo scoglio del tabellone da 64 era stato fatale invece per altri due azzurrini. Lorenzo Ottaviani, dopo aver sconfitto per 15-9 il messicano Castaneda, si è arreso proprio a Pietro Torre mentre Edoardo Cantini, che aveva debuttato in eliminazione diretta superando 15-12 l’olandese Schaafsma, è stato battuto per 15-13 dal coreano Hwang. Stop tra i 128, invece, per Giorgio Marciano, ko 15-14 contro il rumeno Cidu in un match che era stato a lungo condotto dallo sciabolatore napoletano.

Nella gara di sciabola femminile s’è fermata a un passo dal podio Lucia Stefanello. L’atleta delle Fiamme Oro, prodotto del Padova Scherma, ha visto svanire il sogno del podio solo nel quarto di finale contro l’uzbeka Zaynab Dayibekova, finito 15-7, chiudendo al settimo posto. Forte di sei vittorie in altrettanti assalti nella fase a gironi, l’azzurrina aveva avuto accesso diretto al tabellone da 64, dove ha sconfitto 15-4 la Sew, atleta di Singapore. Con due grandi prestazioni la Stefanello ha poi superato i turni successivi delle 32 e delle 16, battendo rispettivamente 15-14 la messicana Botello e 15-13 la tedesca Herbon, prima di arrendersi nel match per le “magnifiche quattro”. Mariella Viale che nel giorno del suo 17esimo compleanno, dopo essersi imposta nettamente prima sull’ucraina Melnychuk (15-9) e poi sulla polacca Malgrem (15-6), s’è vista chiudere la porta delle “top 16” dalla giapponese Kaneko in un assalto sviluppatosi sul filo dell’equilibrio e vinto dalla nipponica per 15-13. Out tra le 64 Manuela Spica, che aveva superato 15-7 la rumena Mitrus prima di arrendersi all’ungherese Battati (15-4), mentre il turno da 128 aveva visto uscire di scena Carlotta Fusetti, sconfitta 15-13 dalla giapponese Ozaki.

Per tutti gli azzurrini della sciabola Under 20 ora l’appuntamento è per lunedì 4 aprile, giorno delle prove a squadre. Domani, invece, sulle pedane della venue “Hamdan Sports Complex” sarà il turno di sciabolatrici e sciabolatori della categoria Cadetti. Tra le ragazze tornerà in pedana Mariella Viale insieme a Maria Clementina Polli e Martina Giancola, mentre nella gara maschile l’Italia sarà rappresentata da Antonio Aruta, Edoardo Reale e Marco Stigliano.

(ITALPRESS).

