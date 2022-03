ROMA (ITALPRESS) – E’ stata ufficializzata la composizione della delegazione italiana per i Mondiali Giovani e Cadetti di Dubai 2022. La kermesse iridata dedicata agli Under 20 e Under 17 si svolgerà dal 2 al 10 aprile e vedrà in tutto 41 azzurrini in gara negli Emirati Arabi Uniti dove sono in palio 18 titoli. Come sempre accade ai Mondiali, per la categoria Giovani sono quattro gli atleti convocati per ogni specialità e saranno impegnati sia nelle prove individuali che in quelle a squadre, mentre per i Cadetti sono tre i prescelti che si cimenteranno nelle sole gare individuali. Ad aprire le competizioni iridate a Dubai sarà la sciabola categoria Giovani. Tra gli sciabolatori ci sarà l’unica “staffetta” nelle convocazioni: per la prova individuale sono stati infatti prescelti Emanuele Nardella (Esercito), Lorenzo Ottaviani (Fiamme Gialle), Pietro Torre (Fiamme Oro) e Giorgio Marciano (Fiamme Azzurre), con Edoardo Cantini (Carabinieri) nel ruolo di riserva, mentre nella gara a squadre Marciano lascerà il posto nel quartetto proprio a Cantini. Per la sciabola femminile le convocate sono Carlotta Fusetti (Petrarca Padova), Manuela Spica (Frascati Scherma), Lucia Stefanello (Padova Scherma) e Mariella Viale (Champ Napoli); riserva in Italia sarà Michela Landi (Champ Napoli). Il fioretto maschile punta su Jacopo Bonato (Scherma Treviso M° Ettore Geslao), Damiano Di Veroli (Fiamme Oro), Giulio Lombardi (Fides Livorno) e Tommaso Martini (Carabinieri); Matteo Morini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo) riserva in patria.

Nel fioretto femminile risponderanno alla convocazione Giulia Amore (Fiamme Oro), Irene Bertini (Carabinieri), Carlotta Ferrari (Comense) e Benedetta Pantanetti (Club Scherma Ancona); riserva Aurora Grandis (Club Scherma Roma). Tra gli spadisti Under 20 convocati Filippo Armaleo (Fiamme Azzurre), Matteo Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), Simone Mencarelli (Fiamme Oro) ed Enrico Piatti (Aeronautica Militare); riserva Nicolò Bonaga (Scherma Treviso M° Ettore Geslao). A chiudere il quadro della categoria Giovani, la spada femminile vede prescelte Gaia Caforio (Aeronautica Militare), Carola Maccagno (Aeronautica Militare), Lucrezia Paulis (Fiamme Oro) e Vittoria Siletti (Fiamme Azzurre); riserva Marzia Cena (Pro Vercelli Scherma).

A Dubai, dove sarà presente anche il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, il capo delegazione sarà il consigliere federale Alberto Ancarani. Gli staff tecnici saranno guidati dai tre responsabili d’arma. Per la sciabola, con il ct Nicola Zanotti, ci saranno i maestri Tommaso Dentico, Sorin Radoi e Alberto Pellegrini. Con i fiorettisti, insieme al ct Stefano Cerioni, presenti i maestri Fabrizio Villa, Francesca Bortolozzi e Giuseppe Pierucci. Per la spada, con il responsabile d’arma Dario Chiadò, ci saranno i maestri Paolo Zanobini, Francesco Leonardi, Adalberto Tassinari e Maurizio Mencarelli. Saranno presenti anche il segretario generale della FIS, Marco Cannella, il medico Chiara Lodoli, i fisioterapisti Tiziano Preziosi Standoli e Giulia Talluri e i tecnici delle armi Gianluca Farinelli e Michael Pasut. Il programma gare si articolerà in nove giornate, tre consecutive per ogni arma, e sarà scandito dalla medesima sequenza: prima le competizioni individuali Under 20, il giorno seguente le individuali Under 17 e poi le prove a squadre Under 20. Nel dettaglio: il 2 aprile via con le gare individuali Giovani di sciabola maschile e femminile; il 3 individuali Cadetti per sciabolatori e sciabolatrici; il 4 aprile competizioni Under 20 a squadre di sciabola maschile e femminile. I successivi tre giorni saranno dedicati al fioretto: il 5 aprile, dunque, gare individuali per fiorettisti e fiorettiste categoria Giovani; il 6 le due prove individuali del fioretto Cadetti; il 7 spazio alle squadre Under 20 di fioretto maschile e femminile. Ultime tre giornate riservate alla spada: l’8 aprile le competizioni individuali Giovani per spadisti e spadiste; il 9 le gare individuali Under 17; il 10 aprile calerà il sipario con le prove a squadre di spada maschile e femminile Under 20. “Ci avviciniamo all’appuntamento di Dubai con tanta voglia di far bene e grande emozione nel rivedere i nostri ragazzi sulle pedane di un Mondiale Giovani e Cadetti – le parole di Azzi -. A causa delle tante vicissitudini legate al Covid, infatti, è dall’edizione di Torun 2019 che le nostre Nazionali giovanili non calcano il palcoscenico iridato ed è forte il desiderio di tornare protagonisti. Ripartiamo dagli eccellenti risultati ottenuti ai recenti Europei Under 20 e Under 17 di Novi Sad, dove appena un mese fa abbiamo conquistato 14 medaglie di cui ben 7 d’oro, che rappresentano un’ottima premessa per provare a confermare in campo mondiale il valore che l’Italia esprime anche nelle categorie Giovani e Cadetti”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com