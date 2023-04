PLOVDIV (BULGARIA) (ITALPRESS) – Splende d’argento la squadra italiana di sciabola femminile Under 20. Carlotta Fusetti, Michela Landi, Manuela Spica e Maria Clementina Polli hanno conquistato il secondo posto mondiale al termine di una prestazione entusiasmante, che pure lascia l’inevitabile rammarico per l’oro sfumato all’ultima stoccata, nel corso della finale persa 45-44 contro l’Ungheria. Ma quella che arriva nella terza giornata dei campionati del mondo Giovani e Cadetti Plovdiv 2023, dedicata appunto alle prove a squadre di sciabola Under 20, è una medaglia pesante e preziosa, che le ragazze del CT Nicola Zanotti hanno conquistato con un grande spirito di gruppo. Le azzurrine, team numero 5 del seeding, hanno fatto il loro debutto nel tabellone da 32 superando con un netto 45-12 la formazione di Israele. Negli ottavi di finale l’asticella s’è alzata contro la Corea, ma anche in questo caso è stata l’Italia a comandare il match, tenendo sempre le avversarie a “distanza di sicurezza” e chiudendo con il risultato di 45-38, che è valso il pass per le “top 8” e la sfida contro la Turchia, chiuso sul 45-31. In semifinale lo scoglio della Bulgaria padrona di casa: l’assalto che valeva la certezza d’una medaglia è stato senza molta storia con le azzurrine guidate in panchina dal ct Zanotti e dal referente Under 20 femminile Gigi Miracco che l’hanno interpretato in modo perfetto chiudendo a braccia alzate sul 45-18. La vittoria che ha aperto le porte della finalissima contro l’Ungheria. L’Italia ha rincorso a lungo le magiare, trovando in un grande parziale di Michela Landi la forza per recuperare uno svantaggio che pareva incolmabile. Ci hanno creduto sino alla fine, le azzurrine, tutte in pedana con la staffetta tra Manuela Spica e Maria Clementina Polli, ma è stata l’Ungheria a festeggiare la stoccata del 45-44, piazzata dalla già espertissima Sugar Battai. Il quartetto delle sciabolatrici italiane, uscito meritatamente tra gli applausi, ha portato così la seconda medaglia alla spedizione azzurrina nella kermesse iridata giovanile in Bulgaria, dopo il bronzo individuale Under 20 dello sciabolatore Emanuele Nardella nella giornata d’apertura.

E’ finita invece ai quarti di finale il sogno dell’Italia della sciabola maschile Under 20, che ha concluso il suo Mondiale in 7^ posizione. Emanuele Nardella, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo e Marco Stigliano sono usciti dalla lotta per le medaglie nel durissimo match contro gli Stati Uniti poi laureatisi campioni del mondo (superando in finale la formazione egiziana).

Dirottati nel tabellone dei piazzamenti, gli azzurrini sono stati battuti 45-40 dalla Spagna e hanno poi vinto sul Giappone (per ritiro nei nipponici), chiudendo al 7° posto.

Chiuso il programma della sciabola, domani i Campionati del Mondo Giovani e Cadetti Plovdiv 2023 vedranno entrare in scena il fioretto con le prove individuali sia femminile che maschile per la categoria Under 20. L’Italia del CT Stefano Cerioni schiererà in pedana, tra le ragazze, Giulia Amore, Carlotta Ferrari, Matilde Calvanese e Aurora Grandis. Nella competizione dei fiorettisti, invece, gli azzurrini in gara saranno Giuseppe Franzoni, Damiano Di Veroli, Raian Adoul e Matteo Morini.

