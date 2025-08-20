Mondiali di canoa a Milano, Buonfiglio “Movimento in crescita dopo le Olimpiadi di Parigi”

MILANO (ITALPRESS) – Un Mondiale per promuovere la canoa, ma soprattutto lo sport e i messaggi legati all’attività fisica. Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio si sofferma sui campionati iridati di canoa e paracanoa di Milano 2025, soprattutto per evidenziare quali saranno gli obiettivi comuni da raggiungere. “Sicuramente essere cresciuto nella federazione canoa – spiega Buonfiglio all’Italpress, riferendosi alla sua lunga militanza da numero uno della Fick – mi ha consentito di affrontare questo nuovo incarico con un’esperienza concreta di vita vissuta in federazione, con le società sportive perché oggi è bello parlare di alto livello, però non bisogna mai dimenticarsi che le società sportive vivono un momento estremamente difficile di burocrazia, di crisi dei valori, del volontariato e quindi il pensiero a cui quotidianamente cerchiamo di porre attenzione è proprio il sostegno alle società sportive”.

Buonfiglio ha voluto ribadire il concetto fondamentale del sostegno del Coni alle società: “Che siano delle federazioni, delle discipline associate o degli enti di promozione, dobbiamo fare in modo di sollevarle da qualche incarico burocratico, di renderle partecipi della progettualità insieme ovviamente al Comitato Italiano Paralimpico e a Sport e Salute, coordinati dal ministero dello Sport, perché dobbiamo trovare delle strade per far sì che le società sportive, che sono le vere protagoniste dell’attività dei nostri atleti, siano messe in condizioni di ben operare”. Spazio anche alla canoa e alla crescita del movimento dopo le Olimpiadi di Parigi 2024: “C’è stata una crescita dopo Parigi, abbiamo avuto un incremento in sei mesi di 4.500 tesserati, lo dico da presidente del Coni, perché l’obiettivo che ci prefiggiamo è sempre quello di far fare attività sportiva”.

Lo sport, dunque, deve continuare ad avere una sua centralità: “Si cresce meglio in tutti i sensi, da un punto di vista sanitario e di valori, primo tra tutti il rispetto per sé stessi, quindi con un’alimentazione sana. Non bisogna essere dipendenti da cose che non sono belle – conclude Buonfiglio – ma vivere nel rispetto degli altri: sono questi i valori che dovrebbero contraddistinguere una società sana”.

