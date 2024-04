RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Quinta giornata di gare e settima medaglia per la spedizione azzurra ai Campionati Mondiali Cadetti e Giovani di Riyadh 2024: è il bronzo di Federico Varone nella spada maschile Under 17, che porta così a tre il numero di podi per la rappresentativa del ct Dario Chiadò. Una grande prova dell’atleta del Pentamodena che sale sul terzo gradino del podio in una giornata che ha visto ad un passo dal podio, nella prova femminile, Mariachiara Testa che ha chiuso in sesta posizione ad una sola stoccata dalla semifinale. La prestazione super di Federico Varone è iniziata con i successi nei primi match contro il romeno Railean per 15-7 e poi sull’atleta di Hong Kong Hsu 15-11. Nel turno dei 32 l’atleta del Pentamodena ha superato l’olandese Versteijnen dopo un assalto tiratissimo grazie al punteggio di 15-14. Ancora un altro match punto a punto per l’emiliano negli ottavi di finale dove ha superato il kazako Prokhodov per 13-12. Nei quarti di finale un incontro che ha visto Varone avanti fin dalle prime battute e poi conquistato 15-12 contro il tedesco Petersen gli ha aperto le porte del podio. In semifinale il ko contro il turco Erolcevik 14-10 ma comunque una grandissima gioia per il classe 2007 che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo mondiale. Stop negli ottavi per il campione europeo Michele Queiroli fermato dallo statunitense, poi medaglia di bronzo, Bezrodnov con il punteggio di 15-12. Quarantaquattresima posizione per Ettore Leporati. Una sola stoccata ha diviso Mariachiara Testa dal podio. La gara dell’atleta del Circolo Schermistico Forlivese, dopo un girone da quattro vittorie e due sconfitte, è iniziata con due successi nei primi turni ad eliminazione diretta contro la slovacca Tulejova 15-7 e contro la tedesca Kunisch per 15-8. Nel tabellone delle 32 vittoria contro la numero 5 del tabellone, la polacca Ratyna 15-12 prima di superare negli ottavi di finale l’estone kikepill per 15-13. Nei quarti lo stop, dopo un match tirato ad altissimo livello, contro la numero 3 del ranking mondiale, l’ucraina Conrad con il punteggio di 15-14 a pochi secondi dalla fine della terza frazione. Nella stessa prova 29^ Silvia Liberati e 46^ Maria Roberta Casale. Domani la sesta giornata di gare al Mondiale giovanile in Arabia Saudita, ultima dedicata all’arma non convenzionale (chiuderà poi la sciabola). In pedana le due prove a squadre della spada Under 20 del ct Dario Chiadò. Il quartetto maschile, composto da Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Fabio Mastromarino e Jacopo Rizzi salirà in pedana nel tabellone dei 32, alle ore 8.50 italiane, contro la vincente di Qatar-Canada. Nella competizione femminile, la squadra con Anita Corradino, Allegra Cristofoletto, Eleonora Orso e Vittoria Siletti farà il suo esordio, alle 9.20 contro il Brasile nel tabellone delle 32.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

