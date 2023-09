ROMA (ITALPRESS) – E’ ai nastri di partenza la 52^ edizione dei Mondiali di ginnastica artistica, maschile e femminile. L’evento è fondamentale sulla Road to Paris 2024 perchè mette in palio ulteriori nove pass di squadra per gli uomini e altrettanti per le donne, dopo quelli ottenuti a Liverpool, nel 2002, da Cina, Giappone e Gran Bretagna nella GAM, Usa, Gran Bretagna e Canada nella GAF. Nella città dei Beatles i ragazzi di Giuseppe Cocciaro sfiorarono l’impresa, arrivando ai piedi del podio iridato. In Belgio il dtn ci riproverà con lo stesso gruppo, formato da Yumin Abbadini (Pro Carate), Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese), Lorenzo Minh Casali (Giovanile Ancona), Matteo Levantesi (E. Pasqualetti Macerata), il neocampione italiano Mario Macchiati (Fermo 85) – che un anno fa era riserva con Carlo Macchini titolare – e, in panchina, Lorenzo Bonicelli (Ghislanzoni GAL). Le Fate di Enrico Casella, che a Liverpool arrivarono quinte, alle spalle anche del Brasile, non possono più sbagliare e, viste le assenze di Asia D’Amato, Martina Maggio e il forfait last minute di Giorgia Villa, punteranno tutto sulle altre poliziotte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, la regina assoluta Alice D’Amato ed Elisa Iorio, su Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia), Veronica Mandriota (Brixia Brescia) e l’esordiente Arianna Belardelli (Ginnastica Heaven), con Angela Andreoli (Brixia Brescia), pure lei non al meglio, di scorta. Si comincia sabato 30 settembre con le qualifiche degli uomini e le prime quattro suddivisioni. Le ultime due, delle sei totali, occuperanno l’Antwerp Sportpaleis al mattino di domenica 1° ottobre. Gli azzurri sono proprio nell’ultima, con il via alle 12.15 al corpo libero. Al termine del classico giro olimpico so conoscerà l’esito delle ammissioni ai Giochi di Parigi e alle finali mondiali. Nel primo pomeriggio, alle 16.00, sarà il turno delle azzurre, con lo start al volteggio, dove nessuna di loro effettuerà il secondo salto per l’eventuale final eight di specialità.

