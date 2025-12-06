WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sono stati presentati oggi i calendari del Mondiale 2026 che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico dall’11 giugno al 19 luglio. Alla presenza di Gianni Infantino, presidente Fifa, sono stati svelate le sedi e gli orari che coinvolgeranno i 12 gironi e le 48 squadre qualificate (al momento 42, in attesa dei playoff). L’Italia, nel caso in cui dovesse qualificarsi, verrà inserita nel girone B insieme a Canada, Qatar e Svizzera. Gli orari diramati, considerati i vari fusi orari, sono riferiti all’ET, ovvero l’Eastern Time, con orario di riferimento di New York. L’eventuale esordio avverrà a Toronto il 12 giugno, contro il Canada, alle ore 15.00 locali, le 21.00 in Italia. La seconda gara del girone si giocherà il 18 giugno a Los Angeles, contro la Svizzera, alle ore 15.00 di New York, ovvero alle 12.00 locali (le 21.00 in Italia). Stesso orario per la terza gara del girone, il 24 giugno a Seattle: azzurri eventualmente in campo contro il Qatar alle ore 12.00 locali (le 15.00 a New York, le 21.00 in Italia). Il 13 giugno esordirà anche il Brasile di Carlo Ancelotti che sfiderà il Marocco alle ore 18.00 a New York (le 24 del 14 in Italia).

Confermata la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica l’11 giugno, la stessa del Mondiale 2010: le due squadre si affronteranno a Città del Messico, alle ore 15.00 (le 21.00 in Italia). L’Argentina campione del mondo in carica esordirà il 16 giugno a Kansas City contro l’Algeria, alle ore 21.00 (le 03.00 del 17 giugno in Italia).

Durante la stesura del calendario sono intervenuti Ronaldo, Hristo Stoichkov, Alexi Lalas e Francesco Totti: “Se l’Italia dovesse qualificarsi troverebbe un girone abbastanza complicato, il Canada è la squadra che gioca in casa, è in continua evoluzione, penso che farà un grande campionato del mondo. È la prima volta che il Qatar si qualifica sul campo, vorranno dimostrare il loro attaccamento, la Svizzera ci ha messo abbastanza in difficoltà in passato”, ha dichiarato il numero 10 campione del mondo con l’Italia nel 2006. Presente anche il ct dell’Argentina Lionel Scaloni: “Giocheremo ogni partita come se fosse l’ultima. Ci impegneremo, so che giocheremo una partita alle 13.00, ma non deve essere una scusa”.

Al termine del breve intervento c’è stato un siparietto con il presidente della Fifa Gianni Infantino, il quale si è scusato col ct dell’Albiceleste: ieri, durante il sorteggio, lo stesso Scaloni aveva riconsegnato il trofeo toccandolo coi guanti, ma avendo vinto il mondiale nel 2022 avrebbe potuto toccare la coppa senza indossarli. Pronte le scuse, con il commissario tecnico campione in carica che ha consegnato nuovamente il trofeo, questa volta senza guanti.

IL CALENDARIO COMPLETO (ORARI ITALIANI)

GIRONE A (X: vincente play-off Repubblica Ceca/Danimarca/Macedonia/Irlanda)

1^ GIORNATA

Messico – Sudafrica 11/06, a Città del Messico, ore 21

Corea del Sud – X 12/06, a Guadalajara, ore 04

2^ GIORNATA

X – Sudafrica 18/06, a Atlanta, ore 18

Messico – Corea del Sud 19/06, a Guadalajara, ore 03

3^ GIORNATA

X – Messico 25/06, a Città del Messico, ore 03

Sudafrica – Corea del Sud 25/06, a Monterrey, ore 03

GIRONE B (X: vincente play-off Bosnia/ITALIA/Irlanda del Nord/Galles)

1^ GIORNATA

Canada – X 12/06, a Toronto, ore 21

Qatar – Svizzera 13/06, a San Francisco, ore 21

2^ GIORNATA

Svizzera – X 18/06, a Los Angeles, ore 21

Canada – Qatar 19/06, a Vancouver, ore 00

3^ GIORNATA

Svizzera – Canada 24/06, a Vancouver, ore 21

X – Qatar 24/06, a Seattle, ore 21

GIRONE C

1^ GIORNATA

Brasile – Marocco 14/06, a New York, ore 00

Haiti – Scozia 14/06, a Boston, ore 03

2^ GIORNATA

Scozia – Marocco 20/06, a Boston, ore 00

Brasile – Haiti 20/06, a Philadelphia, ore 03

3^ GIORNATA

Marocco – Haiti 25/06, a Atlanta, ore 00

Scozia – Brasile 25/06, a Miami, ore 00

GIRONE D (X: vincente play-off Kosovo/Romania/Slovacchia/Turchia)

1^ GIORNATA

Usa – Paraguay 13/06, a Los Angeles, ore 03

Australia – X 13/06, a Vancouver, ore 06

2^ GIORNATA

X – Paraguay 19/06, a San Francisco, ore 06

Usa – Australia 19/06, a Seattle, ore 21

3^ GIORNATA

X – Usa 26/06, a Los Angeles, ore 04

Paraguay – Australia 26/06, a San Francisco, ore 04

GIRONE E

1^ GIORNATA

Germania – Curaçao 14/06, a Houston, ore 19

Costa d’Avorio – Ecuador 15/06, a Philadelphia, ore 01

2^ GIORNATA

Germania – Costa d’Avorio 21/06, a Toronto, ore 20

Ecuador – Curaçao 20/06, a Kansas, ore 22

3^ GIORNATA

Ecuador – Germania 25/06, a New York, ore 22

Curaçao – Costa d’Avorio 25/06, a Philadelphia, ore 22

GIRONE F (X: vincente playoff Albania/Polonia/Svezia/Ucraina)

1^ GIORNATA

Olanda – Giappone 14/06, a Dallas, ore 22

X – Tunisia 15/06, a Monterrey, ore 04

2^ GIORNATA

Olanda – X 20/06, a Houston, ore 19

Tunisia – Giappone 21/06, a Monterrey, ore 06

3^ GIORNATA

Giappone – X 26/06, a Dallas, ore 01

Tunisia – Olanda 26/06, a Kansas, ore 01

GIRONE G

1^ GIORNATA

Iran – Nuova Zelanda 15/06, a Los Angeles, ore 21

Belgio – Egitto 16/06, a Seattle, ore 03

2^ GIORNATA

Belgio – Iran 21/06, a Los Angeles, ore 21

Nuova Zelanda – Egitto 22/06, a Vancouver, ore 03

3^ GIORNATA

Egitto – Iran 27/06, a Seattle, ore 05

Nuova Zelanda – Belgio 27/06, a Vancouver, ore 05

GIRONE H

1^ GIORNATA

Spagna – Capo Verde 15/06, a Atlanta, ore 18

Arabia Saudita – Uruguay 16/06, a Miami, ore 00

2^ GIORNATA

Spagna – Arabia Saudita 21/06, a Atlanta, ore 18

Uruguay – Capo Verde 22/06, a Miami, ore 00

3^ GIORNATA

Capo Verde – Arabia Saudita 27/06, a Houston, ore

02 Uruguay – Spagna 27/06, a Guadalaja, ore 02

GIRONE I (X: vincente playoff Bolivia/Iraq/Suriname)

1^ GIORNATA

Francia – Senegal 16/06, a New York, ore 21

X – Norvegia 17/06, a Boston, ore 00

2^ GIORNATA

Francia – X 22/06, a Philadelphia, ore 23

Norvegia – Senegal 23/06, a New York, ore 02

3^ GIORNATA

Norvegia – Francia 26/06, a Boston, ore 21

Senegal – X 26/06, a Toronto, ore 21

GIRONE J

1^ GIORNATA

Argentina – Algeria 17/06, a Kansas, ore 03

Austria – Giordania 17/06, a San Francisco, ore 06

2^ GIORNATA

Argentina – Austria 22/06, a Dallas, ore 19

Giordania – Algeria 23/06, a San Francisco, ore 05

3^ GIORNATA

Algeria – Austria 28/06, a Kansas, ore 04

Giordania – Argentina 28/06, a Dallas, ore 04

GIRONE K (X: vincente playoff Congo/Giamaica/Nuova Caledonia)

1^ GIORNATA

Portogallo – X 17/06, a Houston, ore 19

Uzbekistan – Colombia 18/06, a Città del Messico, ore 04

2^ GIORNATA

Portogallo – Uzbekistan 23/06, a Houston, ore 19

Colombia – X 24/06, a Guadalajara, ore 03

3^ GIORNATA

Colombia – Portogallo 28/06, a Miami, ore 01.30

X – Uzbekistan 28/06, a Atlanta, ore 01.30

GIRONE L

1^ GIORNATA

Inghilterra – Croazia 17/06, a Dallas, ore 22

Ghana – Panama 18/06, a Toronto, ore 01

2^ GIORNATA

Inghilterra – Ghana 23/06, a Boston, ore 22

Panama – Croazia 24/06, a Toronto, ore 01

3^ GIORNATA

Croazia – Ghana 27/06, a New York, ore 23

Panama – Inghilterra 27/06, a Philadelphia, ore 23

