WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sono stati presentati oggi i calendari del Mondiale 2026 che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico dall’11 giugno al 19 luglio. Alla presenza di Gianni Infantino, presidente Fifa, sono stati svelate le sedi e gli orari che coinvolgeranno i 12 gironi e le 48 squadre qualificate (al momento 42, in attesa dei playoff). L’Italia, nel caso in cui dovesse qualificarsi, verrà inserita nel girone B insieme a Canada, Qatar e Svizzera. Gli orari diramati, considerati i vari fusi orari, sono riferiti all’ET, ovvero l’Eastern Time, con orario di riferimento di New York. L’eventuale esordio avverrà a Toronto il 12 giugno, contro il Canada, alle ore 15.00 locali, le 21.00 in Italia. La seconda gara del girone si giocherà il 18 giugno a Los Angeles, contro la Svizzera, alle ore 15.00 di New York, ovvero alle 12.00 locali (le 21.00 in Italia). Stesso orario per la terza gara del girone, il 24 giugno a Seattle: azzurri eventualmente in campo contro il Qatar alle ore 12.00 locali (le 15.00 a New York, le 21.00 in Italia). Il 13 giugno esordirà anche il Brasile di Carlo Ancelotti che sfiderà il Marocco alle ore 18.00 a New York (le 24 del 14 in Italia).
Confermata la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica l’11 giugno, la stessa del Mondiale 2010: le due squadre si affronteranno a Città del Messico, alle ore 15.00 (le 21.00 in Italia). L’Argentina campione del mondo in carica esordirà il 16 giugno a Kansas City contro l’Algeria, alle ore 21.00 (le 03.00 del 17 giugno in Italia).
Durante la stesura del calendario sono intervenuti Ronaldo, Hristo Stoichkov, Alexi Lalas e Francesco Totti: “Se l’Italia dovesse qualificarsi troverebbe un girone abbastanza complicato, il Canada è la squadra che gioca in casa, è in continua evoluzione, penso che farà un grande campionato del mondo. È la prima volta che il Qatar si qualifica sul campo, vorranno dimostrare il loro attaccamento, la Svizzera ci ha messo abbastanza in difficoltà in passato”, ha dichiarato il numero 10 campione del mondo con l’Italia nel 2006. Presente anche il ct dell’Argentina Lionel Scaloni: “Giocheremo ogni partita come se fosse l’ultima. Ci impegneremo, so che giocheremo una partita alle 13.00, ma non deve essere una scusa”.
Al termine del breve intervento c’è stato un siparietto con il presidente della Fifa Gianni Infantino, il quale si è scusato col ct dell’Albiceleste: ieri, durante il sorteggio, lo stesso Scaloni aveva riconsegnato il trofeo toccandolo coi guanti, ma avendo vinto il mondiale nel 2022 avrebbe potuto toccare la coppa senza indossarli. Pronte le scuse, con il commissario tecnico campione in carica che ha consegnato nuovamente il trofeo, questa volta senza guanti.
IL CALENDARIO COMPLETO (ORARI ITALIANI)
GIRONE A (X: vincente play-off Repubblica Ceca/Danimarca/Macedonia/Irlanda)
1^ GIORNATA
Messico – Sudafrica 11/06, a Città del Messico, ore 21
Corea del Sud – X 12/06, a Guadalajara, ore 04
2^ GIORNATA
X – Sudafrica 18/06, a Atlanta, ore 18
Messico – Corea del Sud 19/06, a Guadalajara, ore 03
3^ GIORNATA
X – Messico 25/06, a Città del Messico, ore 03
Sudafrica – Corea del Sud 25/06, a Monterrey, ore 03
GIRONE B (X: vincente play-off Bosnia/ITALIA/Irlanda del Nord/Galles)
1^ GIORNATA
Canada – X 12/06, a Toronto, ore 21
Qatar – Svizzera 13/06, a San Francisco, ore 21
2^ GIORNATA
Svizzera – X 18/06, a Los Angeles, ore 21
Canada – Qatar 19/06, a Vancouver, ore 00
3^ GIORNATA
Svizzera – Canada 24/06, a Vancouver, ore 21
X – Qatar 24/06, a Seattle, ore 21
GIRONE C
1^ GIORNATA
Brasile – Marocco 14/06, a New York, ore 00
Haiti – Scozia 14/06, a Boston, ore 03
2^ GIORNATA
Scozia – Marocco 20/06, a Boston, ore 00
Brasile – Haiti 20/06, a Philadelphia, ore 03
3^ GIORNATA
Marocco – Haiti 25/06, a Atlanta, ore 00
Scozia – Brasile 25/06, a Miami, ore 00
GIRONE D (X: vincente play-off Kosovo/Romania/Slovacchia/Turchia)
1^ GIORNATA
Usa – Paraguay 13/06, a Los Angeles, ore 03
Australia – X 13/06, a Vancouver, ore 06
2^ GIORNATA
X – Paraguay 19/06, a San Francisco, ore 06
Usa – Australia 19/06, a Seattle, ore 21
3^ GIORNATA
X – Usa 26/06, a Los Angeles, ore 04
Paraguay – Australia 26/06, a San Francisco, ore 04
GIRONE E
1^ GIORNATA
Germania – Curaçao 14/06, a Houston, ore 19
Costa d’Avorio – Ecuador 15/06, a Philadelphia, ore 01
2^ GIORNATA
Germania – Costa d’Avorio 21/06, a Toronto, ore 20
Ecuador – Curaçao 20/06, a Kansas, ore 22
3^ GIORNATA
Ecuador – Germania 25/06, a New York, ore 22
Curaçao – Costa d’Avorio 25/06, a Philadelphia, ore 22
GIRONE F (X: vincente playoff Albania/Polonia/Svezia/Ucraina)
1^ GIORNATA
Olanda – Giappone 14/06, a Dallas, ore 22
X – Tunisia 15/06, a Monterrey, ore 04
2^ GIORNATA
Olanda – X 20/06, a Houston, ore 19
Tunisia – Giappone 21/06, a Monterrey, ore 06
3^ GIORNATA
Giappone – X 26/06, a Dallas, ore 01
Tunisia – Olanda 26/06, a Kansas, ore 01
GIRONE G
1^ GIORNATA
Iran – Nuova Zelanda 15/06, a Los Angeles, ore 21
Belgio – Egitto 16/06, a Seattle, ore 03
2^ GIORNATA
Belgio – Iran 21/06, a Los Angeles, ore 21
Nuova Zelanda – Egitto 22/06, a Vancouver, ore 03
3^ GIORNATA
Egitto – Iran 27/06, a Seattle, ore 05
Nuova Zelanda – Belgio 27/06, a Vancouver, ore 05
GIRONE H
1^ GIORNATA
Spagna – Capo Verde 15/06, a Atlanta, ore 18
Arabia Saudita – Uruguay 16/06, a Miami, ore 00
2^ GIORNATA
Spagna – Arabia Saudita 21/06, a Atlanta, ore 18
Uruguay – Capo Verde 22/06, a Miami, ore 00
3^ GIORNATA
Capo Verde – Arabia Saudita 27/06, a Houston, ore
02 Uruguay – Spagna 27/06, a Guadalaja, ore 02
GIRONE I (X: vincente playoff Bolivia/Iraq/Suriname)
1^ GIORNATA
Francia – Senegal 16/06, a New York, ore 21
X – Norvegia 17/06, a Boston, ore 00
2^ GIORNATA
Francia – X 22/06, a Philadelphia, ore 23
Norvegia – Senegal 23/06, a New York, ore 02
3^ GIORNATA
Norvegia – Francia 26/06, a Boston, ore 21
Senegal – X 26/06, a Toronto, ore 21
GIRONE J
1^ GIORNATA
Argentina – Algeria 17/06, a Kansas, ore 03
Austria – Giordania 17/06, a San Francisco, ore 06
2^ GIORNATA
Argentina – Austria 22/06, a Dallas, ore 19
Giordania – Algeria 23/06, a San Francisco, ore 05
3^ GIORNATA
Algeria – Austria 28/06, a Kansas, ore 04
Giordania – Argentina 28/06, a Dallas, ore 04
GIRONE K (X: vincente playoff Congo/Giamaica/Nuova Caledonia)
1^ GIORNATA
Portogallo – X 17/06, a Houston, ore 19
Uzbekistan – Colombia 18/06, a Città del Messico, ore 04
2^ GIORNATA
Portogallo – Uzbekistan 23/06, a Houston, ore 19
Colombia – X 24/06, a Guadalajara, ore 03
3^ GIORNATA
Colombia – Portogallo 28/06, a Miami, ore 01.30
X – Uzbekistan 28/06, a Atlanta, ore 01.30
GIRONE L
1^ GIORNATA
Inghilterra – Croazia 17/06, a Dallas, ore 22
Ghana – Panama 18/06, a Toronto, ore 01
2^ GIORNATA
Inghilterra – Ghana 23/06, a Boston, ore 22
Panama – Croazia 24/06, a Toronto, ore 01
3^ GIORNATA
Croazia – Ghana 27/06, a New York, ore 23
Panama – Inghilterra 27/06, a Philadelphia, ore 23
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).