Mondiale Superbike, in Francia Pirelli porta le soluzioni posteriori più morbide della gamma 2026

ROMA (ITALPRESS) – In Francia si va sul morbido. Il Campionato Mondiale FIM Superbike torna in scena, dopo la tradizionale sosta estiva, per il French Round, nono dei 12 appuntamenti iridati, sul tracciato di Magny-Cours. Per questa tappa, come già negli ultimi round, Pirelli metterà a disposizione dei piloti WorldSBK le soluzioni posteriori più morbide della gamma 2026.

La scelta conferma quanto già visto nella scorsa edizione, quando erano state utilizzate due specifiche di sviluppo oggi entrate nella gamma 2026 come nuova SCQ e nuova SCX di gamma. A Magny-Cours, un asfalto liscio e poco abrasivo ma sensibile alle variazioni di temperatura si combina con un layout che alterna lunghi rettilinei e curvoni veloci a frenate impegnative e ripartenze da bassa velocità. In questo contesto, le soluzioni posteriori più morbide si sono già dimostrate particolarmente competitive. Per questo Pirelli metterà a disposizione dei piloti WorldSBK la extrasoft SCQ per le qualifiche e, potenzialmente, per la Gara Superpole, con possibilità di utilizzo anche nelle prove libere. Si tratta della specifica già introdotta nel 2025 come sviluppo E0479.

L’allocazione posteriore sarà completata dalla supersoft SCX, presente lo scorso anno come sviluppo E0126 e oggi parte della gamma, e dalla soft SC0, conosciuta l’anno scorso come specifica di sviluppo E0125. All’anteriore saranno presenti le soluzioni di gamma soft SC1 e medium SC2. Infine, in caso di bagnato, l’allocazione comprende per entrambi gli assi i pneumatici intermedi Diablo Wet e da pioggia Diablo Rain.

Lo scorso anno, tutte le opzioni messe a disposizione dei piloti risultarono essere competitive, con Toprak Razgatlioglu (BMW) che conquistò tutte e tre le gare in programma scegliendo la combinazione medium anteriore-supersoft posteriore, mentre Nicolò Bulega (Ducati), tre volte secondo, scelse all’anteriore la soluzione più morbida e Alex Lowes (Bimota) conquistò il terzo posto nella Gara Superpole utilizzando la extrasoft posteriore di sviluppo. Nel quart’ultimo appuntamento del WorldSSP la scelta dei piloti al posteriore sarà tra le soluzioni di gamma in mescola supersoft SCX e soft SC0 mentre all’anteriore potranno contare su soft SC1 e medium SC2. In pista nel fine settimana tornano anche la WorldSPB con il sesto degli otto appuntamenti stagionali, così come i giovani della Yamaha R3 World Cup: campionati che utilizzano pneumatici Pirelli Diablo Superbike in mescola SC1 per entrambi gli assi.

“Magny-Cours è un circuito che sollecita i pneumatici in modo molto vario: alterna lunghi rettilinei e curvoni veloci a frenate decise e ripartenze da bassa velocità, richiedendo quindi un buon equilibrio tra grip, stabilità e costanza di rendimento – spiega Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – A questo si aggiunge un asfalto piuttosto liscio e poco abrasivo, ma sensibile alle variazioni di temperatura, che rende particolarmente importante disporre di soluzioni capaci di lavorare bene in condizioni diverse.Per questo round del Mondiale FIM Superbike abbiamo scelto le soluzioni posteriori più morbide della gamma: la SCQ extrasoft, destinata alle qualifiche e potenzialmente alla Gara Superpole, e la SCX supersoft per le gare lunghe, oltre alla SC0 se le temperature fossero piuttosto basse. Sono le stesse specifiche introdotte lo scorso anno a Magny-Cours come pneumatici di sviluppo e oggi integrate nella gamma 2026. La loro combinazione di prestazione, resistenza all’usura e ampia finestra di utilizzo le rende particolarmente adatte a un tracciato dove le condizioni dell’asfalto e dell’aria possono incidere in modo significativo sulle strategie di gara”.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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