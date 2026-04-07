Mondiale Giovani e Cadetti, a Rio bronzo Italia con il fioretto maschile a squadre

RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – La sesta giornata del Mondiale Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro regala all’Italia la quarta medaglia di bronzo firmata dalla squadra di fioretto maschile. Mattia De Cristofaro, Emanuele Iaquinta, Mattia Conticini ed Elia Pasin hanno conquistato nella notte italiana il terzo gradino del podio superando la Gran Bretagna, reagendo alla sconfitta rimediata in semifinale contro la Francia. Il quartetto italiano ha esordito superando 45-21 l’Ecuador e, negli ottavi di finale, ha battuto l’Ucraina con il punteggio di 45-32. I ragazzi guidati in panchina dal ct Simone Vanni, affiancato dal maestro Alberto Dei Rossi, sono riusciti a portare a casa anche il quarto di finale contro il Giappone, vincendo per 45-41 e approdando così in semifinale. Qui, opposta alla Francia, in un assalto duro e di grande intensità, l’Italia ha ceduto con il risultato di 45-40 che ha dirottato gli azzurrini alla finale per il bronzo. Nell’ultimo match, contro la Gran Bretagna, i fiorettisti italiani hanno servito il pronto riscatto. Dopo un avvio non semplice, gli azzurrini hanno ripreso in mano l’incontro, chiudendo con il verdetto di 45-35 che ha portato Mattia De Cristofaro, Emanuele Iaquinta, Mattia Conticini ed Elia Pasin sul terzo gradino del podio iridato.

Nella prova femminile, invece, s’è interrotta agli ottavi di finale la corsa del team italiano. Greta Collini, Ludovica Franzoni, Letizia Gabola e Alessandra Tavola hanno debuttato battendo 45-39 la Colombia ma nel match successivo sono state fermate dal Giappone, che è imposto con il punteggio di 39-29. Relegate al tabellone dei piazzamenti, le fiorettiste guidate in panchina dal responsabile Under 20 Valerio Aspromonte e dalla maestra Serena Pivotti hanno perso 45-44 con il Canada, prima di superare Gran Bretagna (45-33) e Corea (45-35), chiudendo così al 13° posto. Andato in archivio anche il programma del fioretto, sulle pedane dell’Arena Carioca 1 e del Velodromo Olimpico entrerà in scena la spada, ultima arma protagonista della kermesse iridata. Nel martedì brasiliano sono previste le gare individuali Under 20. Nella competizione maschile per l’Italia saranno impegnati Riccardo Cedrone, Luca Iogna Prat, Ettore Leporati e Cristiano Sena. Nella prova femminile, invece, toccherà alle spadiste Maria Roberta Casale, Ludovica Costantini, Giulia Paulis e Mariachiara Testa.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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