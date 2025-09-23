Mollicone “Quella del cinema è una riforma ambiziosa, la prossima settimana le linee di indirizzo”

ROMA (ITALPRESS) – “Quella del cinema è una riforma ambiziosa. E’ stata presentata da me al Festival di Venezia alla categorie; le linee di indirizzo di questa riforma, che poi è una legge delega, verranno anticipate già dalla prossima settimana”. Così Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura alla Camera, intervenendo alla prima edizione del Policy & Business Forum, promosso dal gruppo editoriale Urania. “Tra le linee cardine c’è sicuramente la questione annosa del confronto e per questo ci sarà il primo forum del cinema e dell’audiovisivo in maniera permanente, ci sarà una forte semplificazione normativa, una riformulazione della definizione di produttore indipendente, la promozione di opere europee italiane”, ha aggiunto.

“Dal punto di vista sostanziale dei fondi – ha spiegato -, proponiamo una gestione pubblica andando poi a valutare una serie di strumenti di accesso e accordi immaginando una banca tesoriera. Inoltre, ci saranno nuovi contributi diretti non soggetti a tassazione per le sale cinematografiche, l’aumento del personale del Mic per la direzione cinema, manterremo i due bandi annuali per i contributi selettivi con date fisse. Una delle grandi novità è il tax credit manager, una figura di controllo ma che favorisce le produzioni”, ha concluso Mollicone.

– foto IPA Agency –

