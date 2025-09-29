Moldavia, von der Leyen “Ha reso chiara la sua scelta: Europa e democrazia”

ROMA (ITALPRESS) – “Moldova, ce l’hai fatta ancora una volta. Nessun tentativo di seminare paura o divisione ha potuto spezzare la tua determinazione. Hai reso chiara la tua scelta: Europa. Democrazia. Libertà. La nostra porta è aperta. E saremo al tuo fianco a ogni passo. Il futuro è tuo”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

“Il risultato delle elezioni in Moldova è una vittoria per la democrazia.Tra attacchi cyber, corruzione elettorale e azioni ibride il Cremlino ha messo in campo tutto il suo arsenale ma i moldavi hanno scelto ancora una volta di guardare avanti, di essere europei, e di avere ancora fiducia nella guida coraggiosa di Maia Sandu. Sappiamo che Putin non mollerà, lo dimostrano la guerra in Ucraina, quello che accade in Georgia e le continue provocazioni messe in campo, ma insieme siamo più forti. E oggi è una giornata importante”. Lo scrive su X la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.

– foto IPA Agency –

