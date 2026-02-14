Moioli di bronzo “Una medaglia che sogno da tanti anni”

LIVIGNO (ITALPRESS) - "È una medaglia che sogno da tanti anni, qui in Italia, a casa, a Livigno. Sono stati tanti anni che aspettavamo queste Olimpiadi. C'era tanta attesa, tanta pressione, sapevo che potevo far bene, non ho mai trovato un ritmo eccezionale su questa pista, però dentro di me sapevo che il giorno sarebbe arrivato. Nonostante la caduta, ieri pomeriggio ho fatto click e ho detto 'ok ci sono e adesso devo soltanto portare tutta me stessa al cancelletto'. L'ho sudata e ve l'ho fatta sudare anche a voi, però sono veramente veramente tanto contenta". Così Michela Moioli, bronzo nello snowboard cross ai Giochi olimpici di Milano-Cortina, a Casa Italia a Livigno. "Due giorni fa ero in ospedale a quest'ora o ero stata da poco dimessa, quindi è stato un percorso come sempre dal fondo, in risalita, però sicuramente ho avuto a fianco una squadra eccezionale che non ha mai smesso di crederci anche quando io non ci credevo: la mia famiglia e i miei amici che sono stati tutti qua. Venerdì 13 ha portato bene", ha aggiunto l'azzurra. gm/mca3 (fonte video: Coni)