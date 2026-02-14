Moioli, dall’ospedale al podio: bronzo di carattere

LIVIGNO (ITALPRESS) - Dall’ospedale alla medaglia nel giro di 48 ore. Michela Moioli conquista il bronzo olimpico nello snowboard cross dopo una caduta in allenamento che aveva fatto temere il peggio. Niente calcoli sulle medaglie, solo la consapevolezza di essere veloce e la forza di rialzarsi, grazie al sostegno di medici e famiglia, per chiudere il cerchio davanti al pubblico di casa. gm/azn (Fonte video: CONI)