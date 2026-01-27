Home Video News esteri Modi “Con l’Ue il più grande accordo di libero scambio della storia...
Modi “Con l’Ue il più grande accordo di libero scambio della storia indiana”
NUOVA DELHI (INDIA) (ITALPRESS) - "Oggi l'India ha concluso il più grande accordo di libero scambio della sua storia. Questa storica intesa renderà più facile l'accesso dei nostri agricoltori e delle nostre piccole imprese al mercato europeo. Creerà nuove opportunità nella manifattura e rafforzerà ulteriormente la cooperazione nei nostri servizi". Lo afferma Narendra Modi, primo ministro indiano, a Nuova Delhi, in occasione del 16° vertice tra l'Unione europea e l'India, con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio Ue Antonio Costa. sat/gsl (Fonte video: Canale YouTube Narendra Modi)