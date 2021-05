ROMA (ITALPRESS) – Moderna ha annunciato che il suo vaccino anti Covid è “molto efficace” nella fascia di età fra i 12 e sotto i 18 anni. I dati dei test saranno presentati alle autorità regolatorie all’inizio di giugno. In base allo studio “TeenCove”, è stato raggiunto l’endpoint primario di immunogenicità non inferiore a quello del gruppo di confronto adulto dello studio di fase 3. Dopo le due dosi di vaccino non sono stati osservati casi di Covid-19, dato – sottolinea Moderna – coerente con un’efficacia del vaccino del 100%. Dopo la prima dose, utilizzando gli standard dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti, è stata invece osservata un’efficacia del vaccino pari al 93%. Nel contempo, Moderna fa sapere che non è stato segnalato nessun problema significativo di sicurezza. Lo studio ha coinvolto 3.700 partecipanti di età compresa tra i 12 e i 17 anni negli Stati Uniti. L’efficacia al 93% è stata osservata a partire da 14 giorni dopo la prima dose. Mentre a ciclo completato, dopo due dosi, nel gruppo di partecipanti sottoposti a vaccino non sono stati osservati casi, rispetto ai 4 segnalati nel gruppo placebo, con un’efficacia del vaccino del 100% a partire da 14 giorni dopo la seconda iniezione. Poichè il tasso di incidenza di Covid-19 è inferiore negli adolescenti, è stata valutata anche la definizione Cdc di caso per includere quelli che si presentano con sintomi più lievi. Il vaccino è stato generalmente ben tollerato con un profilo di sicurezza e tollerabilità generalmente coerente con lo studio di fase 3 Cove negli adulti. La maggior parte degli eventi avversi è stata di gravità lieve o moderata. I più comuni sono risultati il dolore al sito di iniezione e dopo la seconda dose mal di testa, affaticamento, mialgia e brividi. Tutti i partecipanti saranno seguiti per 12 mesi dopo la loro seconda iniezione, con l’obiettivo di valutare la protezione e la sicurezza del vaccino a lungo termine.

