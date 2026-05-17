Tajani “Lo Stato premi Signorelli per il suo gesto eroico. Importante ricompensare con onorificenze chi difende la legalità”

ROMA (ITALPRESS) – Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani si recherà domani a Modena per portare la sua vicinanza alla popolazione e alle persone che hanno fermato il soggetto che ha lanciato la sua auto contro i passanti provocando vari feriti gravi. In particolare Tajani ha proposto al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che possa essere offerto un riconoscimento ufficiale al signor Luigi Signorelli per il gesto coraggioso che ha compiuto. “Credo che sia importante che lo Stato premi e ricompensi con onorificenze i cittadini che difendono la legalità” ha commentato Tajani. Il Ministro Tajani ha ringraziato anche i due cittadini egiziani che hanno contribuito a fermare il responsabile.

SALVINI “REVOCA CITTADINANZA STRANIERI CHE COMMETTONO GRAVI REATI”

“La politica non può inseguire la cronaca però partendo dai gravi fatti di Modena e da come sono stati raccontati, ricordo che ci sono alcune proposte che la Lega porta avanti da mesi, faccio un esempio, quello che accade deve semmai accelerare dei processi che a volte la politica rende troppo lunghi, è già in discussione, in prima commissione alla Camera, una proposta di legge che prevede la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso dell’intervento di chiusura della 11esima edizione della scuola politica della Lega. “La cittadinanza non può essere a vita” ha aggiunto Salvini “uno stupro, un omicidio, una rapina a mano armata, non comportano una riflessione? Per quello che mi riguarda sia una cittadinanza, sia un permesso di soggiorno dati ad uno straniero sono un atto di fiducia e generosità del popolo italiano che ti apre le porte, ti offre rispetto e in cambio ti chiede rispetto, non può essere un contratto firmato a vita, se commetti un reato gravo un paese serio di revoca la cittadinanza e ti espelle immediatamente, è legittima difesa”.

“Per fortuna, nella maggior parte dei casi, non c’è l’equazione immigrato-delinquente, le seconde generazioni che hanno voglia di integrarsi sono le benvenute, quelle che rifiutano la cultura, la tradizione e soprattutto la legge del nostro paese non sono un’ opportunità, rappresentano un problema. Prevenire, prevedere, capire e accompagnare a una soluzione è assolutamente fondamentale” ha aggiunto Salvini.

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