Modello vincente e spot per l’Italia: promossi i Giochi di Milano Cortina

MILANO (ITALPRESS) - Si chiudono tra orgoglio e rivendicazione dei risultati le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La conferenza stampa finale è l’occasione per tracciare un bilancio di Giochi che, secondo i vertici organizzativi, hanno segnato un cambio di paradigma. L’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, sottolinea la portata innovativa dell’evento: un’Olimpiade “diffusa” su oltre 22mila chilometri quadrati, un modello organizzativo inedito di cui l’Italia si dice pioniera e che – afferma – ha dimostrato di poter funzionare. Sulla stessa linea il presidente della Fondazione, Giovanni Malagò, che ha parlato di Giochi complessi da organizzare ma capaci di trasformarsi in uno “spot formidabile” per il Paese. Ed a suggellare il successo, racconta ancora Malagò, anche la standing ovation ricevuta nella sessione del Comitato Olimpico Internazionale: un riconoscimento simbolico che, nelle parole degli organizzatori, vale come promozione piena per l’Italia e per il modello Milano-Cortina. gm/gsl gm