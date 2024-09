Moda settore-chiave, il giro d’affari è di 100 miliardi

ROMA (ITALPRESS) - Il Sistema Moda realizza un giro d'affari di 100 miliardi di euro e rappresenta un universo di circa 53 mila aziende. Il 20% di queste sono piccole e medie imprese che generano la metà del fatturato complessivo e svolgono un ruolo cruciale lungo tutta la filiera produttiva, sia nel mercato domestico che internazionale. Lo rileva Sace nel report "Sostenibilità e digitale" evidenziando come con un export pari a 65 miliardi di euro, il settore è storicamente trainato dall'alta gamma e dalla media-bassa gamma. Per far fronte alle nuove sfide sono due le priorità per le aziende del settore: investimenti in innovazione e la sostenibilità. La realtà aumentata e la blockchain possono migliorare l'efficienza, ridurre gli sprechi e personalizzare l'esperienza di acquisto. Si stima che l'adozione di tecnologie 4.0 e la formazione, mirate anche alla sostenibilità, aumenti la capacità di esportazione delle imprese del 15%. Ma è necessario anche diversificare i mercati. Secondo il report di Sace, il 2025 porterà una crescita della domanda internazionale del 3,9%, una dinamica che potrà favorire una ripresa del fatturato. col/gtr