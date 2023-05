TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – Torna a vincere in un momento difficile il Toronto Fc nella 15^ giornata della Mls. Battuto per 2-1 il DC United allenato da Wayne Rooney. La squadra canadese, partita con grandi obiettivi, si ritrova malinconicamente in penultima posizione. Assente Federico Bernardeschi, non convocato dopo le polemiche contro il tecnico Bob Bradley, mentre è stato tra i protagonisti l’ex capitano del Naoli Lorenzo Insigne: sono suoi, infatti, gli assist delle due reti del Toronto arrivati al 14′ del primo tempo con Kerr e al 27′ del secondo tempo con Thompson. Per gli ospiti in gol Benteke nel finale di partita al 42′.

