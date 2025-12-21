Home Video News Xinhua Mixue sbarca negli Usa, i marchi cinesi di bevande al tè si...
Mixue sbarca negli Usa, i marchi cinesi di bevande al tè si globalizzano
Mixue, una popolare catena di bevande al tè in stile cinese, ha aperto venerdì il suo primo punto vendita negli Stati Uniti, a Hollywood. L'iniziativa rientra in una tendenza più ampia che vede marchi cinesi di bevande come Heytea e Chagee accelerare la loro espansione a livello globale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca1 (Fonte video: Xinhua)